David Bisbal trae la Navidad a Valencia

En este «superfinde» en el que está inmersa Valencia, donde se juntan el gran maratón, el fútbol y el baloncesto, con la efervescencia comercial de la ciudad, típica de estas fechas, no podía faltar a la gran cita el protagonismo que tiene el Roig Arena desde su inauguración. Calles cortadas, con sus consecuentes problemas de tráfico, colas para coger taxi como viene siendo habitual, un ir y venir incesante de gente y con la ocupación hotelera al 90%. A este festivo contexto ha llegado David Bisbal para traer, en su gira 'Todo es posible en Navidad', el espíritu navideño a la capital del Turia, donde ya actuó en la inauguración del recinto que le ha acogido este sábado.

Como tantos otros artistas, Mariah Carey o Frank Sinatra entre ellos, el almeriense ha cumplido su sueño del año pasado al lanzar un álbum totalmente navideño con el que consiguió entrar de lleno en nuestros hogares, llegando a ser uno de los discos más vendidos de 2024. Una producción de diez canciones en el que versiona clásicos populares como 'El burrito sabanero', una de las canciones más compartidas durante estas fechas por redes sociales, o 'Los peces en el río' con el estilo tan pop latino del artista. Tras el éxito cosechado en 2024 con el lanzamiento, del que dice sentirse muy orgulloso por haber sido todo «grabado como antes», sin imitación digital de instrumentos, Bisbal se ha lanzado de lleno a la fiesta navideña en una gira de tan sólo diez conciertos en la que recorrerá gran parte del país entre noviembre y diciembre.

Su parada en Valencia, donde no ofrecía un concierto en solitario desde junio de 2024 en la Plaza de Toros, no ha defraudado. Con toda una escenografía diseñada para ser una gran cena navideña, el cantante, entre más de quince músicos, ha actuado de gran anfitrión. Vestido para la ocasión, de escrupulosa gala con pajarita incluida, ha convertido el gran pabellón de la ciudad en una fiesta de Nochevieja sin precedentes. Ambientación elegante, muy acorde con estas fechas tan destacadas, con una gran escalera forrada de alfombra roja como protagonista y telares de terciopelo plateados de fondo. Un escenario en el que también ha habido espacio para los cañones de fuegos fríos, se acompañaba de un público totalmente entregado para la ocasión. Desde los más pequeños a los más mayores, muchos asistentes acudieron a la cita con gorros de Papá Noel y diademas de todo tipo: renos, árboles con luces, campanas y elfos. De hecho, muchos han tirado del merchandising propio que el artista vende con sus iniciales en su web y en el exterior del pabellón para estas fechas con jerséis navideños, camisetas, gorros y tazas.

Como ha explicado en numerosas entrevistas, la Navidad es la época favorita del año del cantante y se nota. Bisbal, como él mismo siente, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y eso ha transmitido desde el escenario.

Durante más de hora y media ha realizado un espectáculo tan nostálgico como emotivo, con la mezcla latina tan característica del almeriense. Ha descorchado la actuación con 'Navidad sin ti' que trae al cantante los recuerdos más íntimos de su infancia, seguido más tarde de 'Dígale', un clásico de sus primeros discos. Tras un cambio de chaqueta del negro al blanco ha vuelto al villancico con 'Blanca Navidad'. «Venir a cantar a ciudades donde la música se lleva en el corazón es para mi un orgullo», ha dicho con la bandera de la Comunitat colgada en el cuello y ya con la pajarita deshecha, como un fin de fiesta. Tres cambios de vestuario en los que ha modificado su chaqueta, del esmoquin negro, al blanco y de ahí al terciopelo. No podía faltar en el gran cierre 'Ave María', que ha levantado a todo el público y ha terminado diciendo un «gracias» muy aplaudido. «Espero volver pronto, siempre he estado muy bien en Valencia, una tierra de música y de músicos», ha dicho, después de entonar otro de sus éxitos, 'Lloraré las penas'. «Os quiero con el alma, me voy con el corazón pleno»

Un concierto, que pese a ambientarse en la Navidad y en el último disco, no solo incluye los famosos villancicos, sino que también deja espacio para los clásicos más conocidos del cantante. Bisbal, tras hacer esta parada en Valencia, en la gira que comenzó el 15 de noviembre en su ciudad natal, y después de pasar este viernes por Zaragoza, se dirige ahora al Coliseum de A Coruña. Un viaje en el que ha hecho 'sold out' en muchas localidades y que bajará el telón en el Palau Sant Jordi de Barcelona el día de antes de Nochebuena. Pero antes pasará por Málaga, Granada y el Movistar Arena de Madrid. Lo próximo que le espera al artista es la gira que iniciará el próximo año con el que será su décimo disco.

