Dani Martín. lp

Dani Martín, a por el triplete en el Roig Arena

El cantante ofrecerá un tercer concierto en Valencia dentro de su gira '25 P*T*s años'

C. Velasco

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:00

Comenta

Sabina hizo un triplete en el Roig Arena. En su gira 'Hola y adiós', el tour con el que el cantante de Úbeda se apea de los escenarios, ofreció tres conciertos. No será el único. Dani Martín ha anunciado una tercera cita en el espacio impulsado por Juan Roig.

El 10 de octubre de 2026 ofrecerá un tercer concierto de su gira '25 P*T*s años'. Esta fecha se suma a las actuaciones ya anunciadas para el 8 de mayo y el 9 de mayo, ambos espectáfculos tienen ya el 'sold out'. Para el concierto del 10 de octubre las entradas saldrán a la venta el jueves 30 de octubre de 2025.

El Roig Arena se inauguró el 6 de septiembre con el concierto homenaje a Nino Bravo, el primero de una lista de actuaciones que traerán a Valencia a los mejores artistas del mundo. Hans Zimmer, compositor de grandes bandas sonoras del cine, fue el primer nombre anunciado para actuar. Con un aforo de 18.600 espectadores para conciertos (algo menos, en torno a 15.600 para eventos deportivos), el Roig Arena presenta un calendario de conciertos ambicioso y variado: Rod Stewart, Roa, Raphael, Roxette, Anuel AA, The Waterboys, il Volo, etcétera.

