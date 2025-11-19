Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel del concierto de Dani Fernández en Valencia. Roig Arena

Dani Fernández actuará en el Roig Arena de Valencia en abril de 2026

El cantante ha anunciado «La Insurrección Tour», donde regresará a la capital del Turia

J.Zarco

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:44

Dani Fernández volverá a actuar en Valencia y lo hará el 18 de abril de 2026 en el Roig Arena. El cantante ha anunciado «La Insurrección Tour», con parada en la capital del Turia.

El artista está en uno de los mejores momentos de su carrera después del enorme éxito de su álbum 'La Jauría', que ha alcanzado 238 millones de reproducciones y se ha consolidado como disco de oro.

Según explica la promotora, la inspiración para la gira se toma de la exhibición permanente que se produce en el universo digital, donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. La insurrección representa una grieta en el sistema que invita a reaccionar. Dani Fernández anima a abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante.

Sus singles «Todo Cambia» y «Me has invitado a bailar» han logrado dos discos de platino y se han convertido en dos de los temas más radiados del país este año.

El pasado 7 de noviembre ganó en Valencia dos galardones en LOS40 Music Awards a Mejor Disco por «La Jauría» y Mejor Colaboración por «Y si lo hacemos». Las entradas para el concierto de Dani Fernández, salen a la venta el jueves, 20 de noviembre, a las 17h, en la web www.roigarena.com.

