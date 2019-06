Cultura busca mecenas que paguen 700.000 euros para sus proyectos artísticos Músicos en el Palau de les Arts. / Juan J. Monzó Una concha acústica para Les Arts, la reparación de la muralla de Alpuente y una iniciativa virtual para el Museu de Titelles, entre la veintena de propuestas LAURA GARCÉS Valencia Viernes, 7 junio 2019, 00:52

Afrontar el coste económico de un proyecto supone no pocos quebraderos para cualquiera que lo emprenda y, en particular, para las instituciones públicas. Tanto es así que optar por el mecenazgo, por las aportaciones económicas de particulares o entidades privadas, se ha convertido en una alternativa que cuenta con el apoyo de la Administración.

La Conselleria de Cultura ofrece una plataforma, con vocación de idoneidad, para encontrar mecenas de proyectos artísticos que en su totalidad suponen una inversión cercana a los 700.000 euros, concretamente 676.432. En este momento son diecinueve las propuestas que aguardan colaboración. Ahí está la propuesta para una concha acústica en la sala principal de Les Arts –además de otros siete proyectos en el centro operístico–, la reparación de la histórica muralla de Alpuente o una iniciativa para ganar espacio en el Museu de Titelles de Albaida.

Esta cantidad de dinero es el montante al que asciende la suma de presupuestos óptimos de las iniciativas lanzadas por distintas instituciones públicas, algunas adscritas a la Generalitat Valenciana, otras a ayuntamientos y algunas a la universidad Miguel Hernández. Todas quieren despertar el interés –la vertiente filantrópica– de quien quiera colaborar con una aportación económica para hacer frente al presupuesto que exige la actuación.

La Conselleria de Cultura publica en su página de internet cada una de las propuestas y las características que la definen. La inclusión en ese listado ofrece otra muestra de la implicación del Consell en el proceso, puesto que supone que el proyecto ya ha pasado por el tamiz del Consejo Asesor del Mecenazgo, órgano impulsado por la Conselleria de Cultura. De hecho, el presidente de los 13 componentes del consejo es el secretario autonómico, Albert Girona.

Un 'tour' virtual para dar a conocer el Museu Internacional de Titelles de Albaida a propuesta del Ayuntamiento de la localidad, la intervención de urgencia en la torre 12 y los lienzos adyacentes de la muralla de Alpuente, impulsado también por el Consistorio de la localidad, así como la propuesta de museo paleontológico para este mismo municipio son sólo algunos ejemplos del tipo de proyectos que el mencionado consejo asesor consideró que podrían incluirse en el proyecto de mecenazgo, en tanto que encierran un interés social.

La lectura del listado descubre que sólo Les Arts ha incorporado ocho propuestas: 'Apadrina a un cantante y a un pianista', el programa 'Babies ONLY' dirigido a bebés, la construcción de una concha acústica en la sala principal para poder ofrecer recitales líricos, la digitalización y conservación del patrimonio audiovisual del centro operístico, 'Masterclass y recital Lied con Mº Roger Vignoles' y el recital del Día de la Mujer Trabajadora, completan la carpeta que tiene abierta Les Arts en busca de mecenas. El centro operístico también ha incorporado la iluminación led para techos acústicos del auditorio superior y el programa 'Siente la música'.

El consejo asesor se estrenó con su primera reunión, la que decidió la entrada de las diecinueve propuestas, hace cerca de un mes. No hay en este momento nuevas solicitudes de entidades de inrerés social pendientes de respuesta, como apuntaron desde la Conselleria de Cultura. De momento, sólo se han dado a conocer los proyectos que han decidido acogerse al mecenazgo impyulsados por entidades públicas. Ello no significa que instituciones privadas no vayan a hacerlo.

El próximo jueves se volverá a reunir el consejo asesor, En esta ocasión será para decidir qué iniciativas presentadas por entidades privadas responden al criterio de interés social y, por tanto, pueden buscar mecenas desde el escenario diseñado por Cultura a partir de la Ley 20/2018, de 25 de julio.

Cualquier persona física o jurídica puede ser mecenas, pero la posibilidad de cogerse a los incentivos fiscales previstos en la legislación valenciana está reservada a las personas físicas con domicilio fiscal en la Comunitat Valenciana. Cultura advierte de que las personas jurídicas no gozan de beneficios fiscales en tanto que la Comunitat no tiene competencias en materia tributaria en lo concerniente al Impuesto de Sociedades.

A través de su página en internet la conselleria no evita hablar de «ventajas» aparejadas a la filantropía en el ámbito cultural. Por una parte refiere un valor intangible como es que «el mecenas se convierte en parte importante de un proyecto cultural, científico, o deportivo no profesional, puesto que con su aportación y la de otros mecenas se podrá llevar a cabo y beneficiar a toda la sociedad».

Hay, además, una gran atractivo de carácter material: los beneficios fiscales. Estos se traducen en deducciones de un 25% en la cuota autonómica del IRPF para donaciones relativas al patrimonio cultural valenciano, donaciones destinadas al fomento de la lengua valenciana y donaciones o cesiones de uso o comodato para otros fines de carácter cultural, científico, o deportivo no profesional.