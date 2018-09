Fran Perea: «La cultura ayuda a tener criterio propio y a no ser borregos» El actor y compositor Fran Perea. / sergio olmo El artista malagueño, que presenta hoy su último álbum en Valencia, se adentra en el mundo de la literatura con un libro con tintes autobiográficos Fran Perea Cantante ALBA MARTINEZ VALENCIA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:55

A punto de cumplir los 40 años, Fran Perea regresa al panorama musical con 'Viaja la palabra', que presenta hoy, a las 19 horas, en Valencia. Tras ocho años centrado en el teatro, aquel joven de 'Los Serrano' vuelve con un proyecto de «profunda reflexión y madurez» en el que han colaborado artistas como Rozalén o el violinista armenio Ara Malikian. Además, a partir del martes, saldrá a la venta su libro homónimo, en el que el artista hace una mirada al pasado y explica el significado de sus nuevos temas.

-Hoy realiza un 'showcase' en la Fnac. ¿Cuál es su relación con el público valenciano?

-Da la casualidad de que este año presentamos los dos primeros adelantos de 'Viaja la palabra' subidos en el Latidos Festival, en Valencia. Así que, volver a estar en contacto con la gente valenciana es bastante especial.

-El single de lanzamiento es 'Destejiéndome'. ¿Cuánto hay de usted en este álbum?

-Muchísimo. He intentado que cada uno de los diez temas te lleven a un punto distinto. Por ejemplo, en 'Canción del guerrero' hablo de las situaciones violentas a las que nos enfrentamos en el día al día, del estrés. En 'Mi voz', reivindico lo importante que es tener voz propia y lo que somos gracias nuestra historia.

-¿Cómo ve de salud al sector de la cultura en España?

-Dañado. No por parte de los creadores, sino por parte del caso que se le hace al sector desde las instituciones. Hace tiempo que no veo buenos programas que fomenten la cultura y la pongan en primer plano. Es un trabajo que no he visto en este país y debería hacerse porque la cultura ayuda a tener criterio propio, a pensar y a no ser unos borregos.

-¿Ha evolucionado la industria musical desde que lanzó su último disco, 'Viejos conocidos' (2010)?

-Sí. El mercado se ha abierto mucho y se ha revitalizado el directo gracias a plataformas como Youtube. En esos años se estaba empezando a ponerse en marcha el sello independiente y ha sido una auténtica revolución. Ya no hacen faltan grandes multinacionales para sacar un álbum. La música está un poco más en manos de los creadores.

-Cada vez son más los artistas que deciden adentrarse en la literatura. ¿Por qué decidió escribir 'Viaja la palabra'?

-El libro surge por la necesidad de ir más allá, de contar en primera persona ese examen profundo y honesto que he hecho sobre mi vida. Es como si fuese un mapa por el que la gente que tenga el libro puede recorrerme.