Cristina Boscà: «Los artistas empiezan a elegir Valencia frente a Madrid o Barcelona. Flipan con el Roig Arena»

Cristina Boscà despeja a miles de españoles cada mañana en su trasiego de la cama al trabajo. La periodista valenciana presenta 'Anda ya', programa despertador ... de éxito y este viernes será uno de los conductores de la gala de 'LOS 40 Music Awards Santander 2025', que este año se celebra en su tierra. La comunicadora opina la trascendencia que va a tener a nivel cultural la puesta en marcha del Roig Arena.

-Como valenciana, ¿cómo se ha sentido estos días?

-Pues se te remueve todo. Y vuelves a recordar todas las experiencias que viviste más o menos de cerca. En mi caso no he tenido a ningún familiar cercano implicado. Lo que más sentí, como el dolor de tu tierra y de tus paisanos. Mis padres viven en El Saler, que no pasó nada. Mi hermana todos los días llevaba a su hija, a mi sobrina, a Paiporta, a un local que quedó inundado. Y justo ese día, por la mañana yo les dije: 'Oye va a llover mogollón. No hagáis planes, quedaos en casa'.

-¿Vio la alerta roja estando en Madrid?

-Sí, porque entramos a ver noticias y vimos que iba a llover muchísimo. Hombre, no sabíamos lo que iba a pasar, evidentemente. Pero sí estaba anunciado que iba a llover muchísimo y que iba a estar complicado. Entonces yo, como a mi hermana le da mucho miedo conducir con lluvia, le dije que se quedara en casa. Menos mal. Entonces, ¿cómo lo llevo? Como nos ha pasado a todos, con mucha frustración y con mucho dolor. Sobre todo sientes como rabia mucha frustración de que no se hicieran las cosas bien.

-Igual salvó la vida de su hermana y de su sobrina con un sencillo whatsapp...

-Yo ese día lloré mucho porque pensé: '¡Madre mía!. Menos mal que se me ha ocurrido decirles esto y que mi hermana como que es miedosa'. Otra igual habría pensado que no pasa nada.

-¿Y cómo fue eso de hacer un producto comunicativo desenfadado y que además es el programa despertador como el 'Anda ya' en unos días tan duros?

-Todo cambió, yo no podía hablar, es que me ponía a llorar. Lo pasamos mal, estábamos todos ultra tristes y entonces en cuanto te levantabas un poco el ánimo y cambiabas de tema, es que te sentías culpable. De hecho, cuando nos fuimos a Barcelona a 'Los 40 Music Awards by Santander', yo decía: '¿Pero cómo vamos a subir al escenario? ¿Cómo van a cantar los artistas?'. Ahí te das cuenta de que es necesario que la vida continúe, que encima puedes ayudar así porque recaudamos fondos para los afectados.

-Ahora esa misma gala de premios se celebra en su Valencia y con usted como presentadora, ¿qué se siente?

-Me hace muchísima ilusión, pues me emociona un montón. En el programa del 29 de octubre invitamos a la gala a un niño que estaba celebrando su cumpleaños cuando empezó a llenarse la casa de agua. Le hemos regalado tres entradas y además le han saludado dos jugadores del Valencia y estaba súper emocionado.

-¿Y qué se va a encontrar este niño y toda la gente que vaya al Roig Arena el 7 de noviembre?

-Pues yo creo que una de las mejores galas de la historia. Cada vez nos superamos, acabamos de ganar el Ondas por el año pasado. Hay un equipazo detrás que es brutal, están implicados todos los que trabajamos en Los 40, en Grupo Prisa y en Planet Events. Pienso que es un espectáculo único en el país.

-¿A qué los equipara?

-Creo que son los premios más importantes de la música de nuestro país. No sé, como los Ondas pero en música.

-Uno de los aspectos que más expectativas está generando es que Rosalía va a interpretar por primera vez su nuevo trabajo en esta gala en Valencia...

-Además, ella comentaba que después de tres años, va a ser la primera actuación de esta nueva era, con su primer single, que va a ser muy luminoso. Va a hacer una canción entera, que supongo que será Berghain. Es un evento mundial, porque va a estar todo el mundo pendiente. Rosalía desde luego va a llamar muchísimo la atención, pero es que también vienen Feid, Aitana, que lo está reventando, Ed Sheeran... es que es brutal.

-He leído que le gustan mucho los animales…

-Muchísimo. Probablemente, justo voy a adoptar dos gatitos. He tenido dos border collies y fallecieron ya porque eran muy mayores, y entonces ahora he tenido un tiempo donde no tenía ganas de tener más animales. Ya tenía bastante con mis hijos. Pero ahora los pequeñitos ya se están haciendo un poco más mayores, y como mi vida es más fácil, he dicho, voy a complicarla otra vez. A los niños les hace muchísima ilusión, y aunque va a ser algo para mí, porque la responsabilidad es mía, obviamente, pues creo que tener mascota les da un extra de adorabilidad en su personalidad. Respetar a los animales desde bien pequeños, saber lo que significan, amarlos, pienso que es muy importante.

-¿Cómo se compagina la vida personal tener que levantarse tan temprano para presentar un programa que despierta a tanta gente?

-A ver, es que creo que hay dos tipos de personas: los que son más madrugadores y los más nocturnos. Yo ya formo parte de los madrugadores. Ahora que se están llevando todas las coffee parties y los tardeos, yo soy feliz, porque a mí a partir de las doce de la noche me entra un sueño que me caigo. Si no me levantase a las cinco y media para ir a la radio, me levantaría a las siete seguro, o seis y media, es que me gusta mucho madrugar. Por tanto, mi vida no cambia tanto. Antes me levantaba a las cuatro, durante muchos años. Pero ahora, que son cinco y media, lo llevo mucho mejor. Creo que el secreto ha sido mudarme muy cerca del trabajo, acostarme pronto, tener unos hábitos de rutina de acostarme pronto y nunca dormir siesta.

-¿Recibe muchas llamadas del estilo: 'Nos despertamos contigo cada día'?

-Tengo amigas valencianas que les digo: 'No me llamas nunca. Cuéntame, ¿qué es de tu vida?'. Y me responden: '¡Ay! Como yo lo sé todo de la tuya porque te escucho todas las mañanas y te sigo en Instagram y lo cuentas todo...

-¿Pero lo cuenta todo en Instagram y en la radio?

-Yo es que soy una persona transparente, la verdad, me cuesta mucho no contar cosas. No encuentro tampoco por qué no contar cosas. Yo no soy vergonzosa, no tengo ese sentido de la privacidad superfuerte. Al revés, me parece como lógico y normal compartir parte de mi vida y a través de mis experiencias que la gente se pueda identificar con las suyas, porque al final es lo mismo. Cuando hay mucha gente que dice es que hablo mucho de mis hijos, respondo que sé que mucha gente se siente identificada. O sea, es mi momento vital y creo que compartirlo es lógico. Si hablas de tu momento vital, de lo que sientes, y eres real y transparente, es cuando conectas con la gente.

-¿Qué le parece el Roig Arena y qué le va a aportar a Valencia?

-Yo todavía no lo he visto, ¿eh? Estoy ansiosa por verlo porque ya me han dicho mis jefes que están emocionados. Y además es que creo que hasta me están guardando un poco el secreto. Como que están deseando que lo veamos como ya siendo 'Los 40 Music Awards Santander', ¿sabes? Les gusta mucho cuando de pronto nos llevan y dicen aquí está, ¿sabes? Este es el escenario de este año.

-¿Pero algún detalle sí les habrán dicho...?

-Que es de los mejores sitios que hay ahora mismo.

¿Cree que le va a dar un extra a nivel cultural a Valencia como ciudad?

-A ver, evidentemente creo que este evento va a ser un antes y un después porque a partir de ahora la mirada del mundo entero va a estar ahí, porque es lo que te digo, todo el mundo está pendiente de lo que hace Rosalía y su puesta en escena que va a ser brutal. Ahora los artistas empiezan a elegir Valencia como sitio de gira y pasan de Barcelona o Madrid, o directamente hacen Madrid-Barcelona-Valencia. Está todo el mundo flipando.