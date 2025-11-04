Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La periodista valenciana Cristina Boscà, presentadora del programa 'Anda ya'. JUAN NAVARRO

Cristina Boscà: «Los artistas empiezan a elegir Valencia frente a Madrid o Barcelona. Flipan con el Roig Arena»

«Rosalía hará en 'LOS 40 Music Awards Santander 2025' su primera actuación de su nueva era y estará todo el mundo pendiente, pero también vienen muchos otros. Será brutal», pronostica

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:09

Comenta

Cristina Boscà despeja a miles de españoles cada mañana en su trasiego de la cama al trabajo. La periodista valenciana presenta 'Anda ya', programa despertador ... de éxito y este viernes será uno de los conductores de la gala de 'LOS 40 Music Awards Santander 2025', que este año se celebra en su tierra. La comunicadora opina la trascendencia que va a tener a nivel cultural la puesta en marcha del Roig Arena.

