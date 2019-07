La coral Allegro, en el festival Serenates EFE. Jueves, 4 julio 2019, 00:42

'Bienvenidos' y 'Santa Lucía' de Miguel Ríos, 'With or without you' de U2, 'Insurrección' de El Último de la fila o 'Livin'on a prayer' de Bon Jovi son algunos de los temas que interpretará la coral Allegro ONCE Valencia hoy en el festival Serenates, organizado por la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura.