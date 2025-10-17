Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cómo conseguir las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena de Valencia

Tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero, la banda vasca pasará por Valencia

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:49

Comenta

Desde que La Oreja de Van Gogh anunciara su regreso con Amaia Montero, los fans ya se organizaban para comprar las entradas para la gira. Este viernes por fin han salido las fechas y está confirmado: la banda donostiarra acutará en el Roig Arena el 4 de septiembre en el tour 'Tantas cosas que contar'.

¿Cómo conseguir las entradas? El próximo lunes 20 de octubre, a las 12.00 horas, saldrán a la venta. Se podrán adquirir en la web oficial del Roig Arena y app oficial.

El concierto supondrá la vuelta a los escenarios de Amaia Montero con la banda de la que fue vocalista en sus comienzos en la música y que marcó una época para una generación.

