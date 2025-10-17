Cómo conseguir las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena de Valencia Tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero, la banda vasca pasará por Valencia

María Gardó Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 12:49

Desde que La Oreja de Van Gogh anunciara su regreso con Amaia Montero, los fans ya se organizaban para comprar las entradas para la gira. Este viernes por fin han salido las fechas y está confirmado: la banda donostiarra acutará en el Roig Arena el 4 de septiembre en el tour 'Tantas cosas que contar'.

¿Cómo conseguir las entradas? El próximo lunes 20 de octubre, a las 12.00 horas, saldrán a la venta. Se podrán adquirir en la web oficial del Roig Arena y app oficial.

Viviremos el regreso de Amaia a la @laorejadevgogh en #RoigArena ✨

¿Tienes ganas del 4 de septiembre de 2026? 📅



🎟️ Entradas a la venta el lunes 20 de octubre a partir de las 12 h en nuestra web https://t.co/1lXY2ZrfJl y app oficial. #LODVG #Concierto #Valencia pic.twitter.com/KtnClhVMMl — Roig Arena (@RoigArena) October 17, 2025

El concierto supondrá la vuelta a los escenarios de Amaia Montero con la banda de la que fue vocalista en sus comienzos en la música y que marcó una época para una generación.