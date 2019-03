El concierto Love the Tuenti's se traslada a la plaza de Toros de Valencia El escenario del concierto Love the Tuenti's de 2018 que se celebró en la Marina. / Pedro Namasté En 2018, el directo se realizó en la Marina con un aforo de 15.000 personas y este año, con su nueva ubicación, las plazas se reducen a 7.500 EP Valencia Jueves, 28 marzo 2019, 14:06

El concierto Love the Tuenti's regresará por segundo año consecutivo a Valencia con un formato «más exclusivo», que tendrá lugar en la plaza de Toros el próximo 7 de septiembre. Si en 2018 fueron 15.000 las personas que se congregaron en La Marina, en esta ocasión el aforo de este evento dance se reduce a 7.500.

Por un escenario «impactante» diseñado por Pixelmap Studios pasarán artistas como el dj holandés Barthezz, responsable de éxitos como 'On the move' y el mallorquín DJ Sammy ft. Chloe Marin, que realizará en Valencia «una de sus contadas apariciones», destacan los promotores de la iniciativa en un comunicado.

No faltarán tampoco varios de los artistas de mayor renombre en la escena dance de los 2000 como La Luna vs Dee Dee ('Kisses of fire' ,'Forever'), Sylver ('Turn the tide'), Lasgo ('Something'), Anneke Van Hooff ('Lie to me'), Jessy ('Lie to me'), The Kid ft. Noemy ('Stay with me'), Fragma ('I need a miracle'), Clublanders ('World of love'), Ultrabeat's Rebecca Rudd ('Pretty green eyes'), N-Force ('All my life'), Head Horny's & Miguel Serna ('No more'), Versus ('You') y Eva Martí ('Fly on the wings of love').

Galería. El evento del año pasado reunió a más de 15.000 personas.

Además, el concierto contará con la animación de The Jumper Brothers y estará conducido por el conocido locutor y presentador DJ Neil.

Las entradas saldrán a la venta oficialmente el día 3 de abril a través de la web www.lovethetuentisvalencia.com, aunque el concierto contará con una preventa 24 horas antes (día 2 de abril).