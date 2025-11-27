Un gran mito en Valencia

Comenta Compartir

Con este concierto, el Palau de la Música vuelve a entrar en la ruta de las grandes giras internacionales tras el impacto del cierre de ... cuatro años. Hay giras y giras, y las de la Orquesta de la Radio de Baviera son siempre de las más importantes de Europa pues, no en vano, estamos ante una de las grandes agrupaciones sinfónicas del mundo. Se contaba, además, con la presencia de su actual titular, Sir Simon Rattle, uno de los grandes mitos de la dirección y, por cierto, cerraron gira en Valencia.

Obras de Janácek y Bruckner.

Orquesta de la Radio de Baviera, Sir Simon Rattle

Palau de la Música, 22 de noviembre de 2025 El programa comenzó con una magistral versión del «Taras Bulba» de Janácek. Imposible parece superar la precisión, el brillo y el color de esta interpretación, solo comparable con la que firmó hace sesenta años Kubelik con esta misma orquesta. No se quedó atrás la versión de la séptima de Bruckner de la que supo ofrecer una visión personal y, a la vez, coherente con la obra, en la que destacó el carácter brillante e incisivo del fraseo. Hay que subrayar, sobre todo, la expresividad del segundo tiempo, la contundencia del segundo y la incandescencia del cuarto. La orquesta volvió a lucir ese sonido redondo, sin resultar nunca abrumador y con la flexibilidad suficiente para adaptarse a casi cualquier repertorio y director (si es bueno). Un instrumento perfecto que cuenta entre sus filas con un joven músico valenciano: Andreu Ferrandis, de Mislata, entusiasta a la par que preciso en los timbales.

