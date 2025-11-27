Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sir Simon Rattle. ABC/Astrid Ackerman

Un gran mito en Valencia

El Palau de la Música vuelve al circuito de las grandes orquestas internacionales | Sir Simon Rattle volvía a actuar en Valencia tras casi veinte años

César Rus

César Rus

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:12

Con este concierto, el Palau de la Música vuelve a entrar en la ruta de las grandes giras internacionales tras el impacto del cierre de ... cuatro años. Hay giras y giras, y las de la Orquesta de la Radio de Baviera son siempre de las más importantes de Europa pues, no en vano, estamos ante una de las grandes agrupaciones sinfónicas del mundo. Se contaba, además, con la presencia de su actual titular, Sir Simon Rattle, uno de los grandes mitos de la dirección y, por cierto, cerraron gira en Valencia.

