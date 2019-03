La Casa Azul estrena La Gran Esfera, el nuevo disco de Guille Milkyway Con portada de Lluís Domingo, en este disco el cantante de La Casa Azul Guille Milkyway derrumba el muro y coquetea con numerosas referencias EFE BARCELONA Viernes, 22 marzo 2019, 11:41

La banda barcelonesa La Casa Azul ha lanzado su nuevo disco 'La gran esfera' (Elefant Records), tras varios adelantos durante los dos últimos años, ha informado el grupo en un comunicado este viernes.

Con portada de Lluís Domingo, en este disco el cantante Guille Milkyway derrumba el muro y coquetea con numerosas referencias, «actuales y pretéritas, superventas y undergrounds, revientapistas y rompecorazones».

En el álbum se pueden escuchar sonidos que recuerdan a Las Aves, Etienne Daho, Donna Summer, Boy Pablo, The Beach Boyas, Video Age, Roosevelt, Robotaki, Blossoms, The Go! Team y la Elo, «todo ello sin perder un ápice de identidad».