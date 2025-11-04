El cantante más rico de España en 2025, según Forbes El artista ocupa el puesto 81 en la lista de «Los 100 españoles más ricos» de la revista

Sara Bonillo Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 12:02

Un año más, la revista Forbes ha publicado la nueva edición de la lista de «Los 100 españoles más ricos», que aglutina las principales fortunas del país. En lo más alto del pódium de las mayores fortunas de España, desde 2014 y un año más, repite el fundador y máximo accionista del gigante textil Inditex (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Berska...) Amancio Ortega, con una fortuna de 109.900 millones de euros, y un patrimonio no baja de los 100 millones por año.

El segundo puesto sigue siendo para Sandra Ortega, que se mantiene como la mujer más rica de España con una fortuna de 10.000 millones de euros. La medalla de bronce sigue siendo para el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, con 8.000 millones de euros, lo que representa un incremento de patrimonio del 11,8% respecto a 2024.

Juan Roig, presidente ejecutivo de Mercadona, se mantiene en la cuarta posición, con una riqueza de 7.900 millones de euros, que crece un 36,6%. Y en el quinto puesto se coloca Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 6.200 millones de euros, un 55% más de patrimonio que el año pasado.

En cuanto al sector de la música, el cantante más rico en España con una fortuna valorada en 630 millones de euros es Julio Iglesias, situándose en el puesto número 81 de «Los 100 españoles más ricos» de Forbes. Más allá de todo lo que ha ganado como cantante, lo cierto es que a lo largo de su carrera, Julio Iglesias ha vendido más de 300 millones de discos y ha ofrecido numerosos conciertos.

Pero también, en Miami ha invertido en inmueble, y además se sabe que fundado diversas sociedades en República Dominicana. No obstante, con el paso de los ha ido manteniendo poder adquisitivo pero perdiendo posiciones en la lista de Forbes, pues en ejercicios anteriores estaba en posiciones superiores.