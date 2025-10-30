El cantante puertorriqueño ROA revoluciona el auditorio del Roig Arena

La música revoluciona, y el artista ROA también. Nada más entrar al auditorio, y a 20 minutos del comienzo del concierto, el recinto ya estaba ... a rebosar. El puertorriqueño lo ha logrado, se ha hecho con el público de la ciudad del Turia: aforo completo y emociones a flor de piel en su primera presentación en el Roig Arena, convirtiéndose así en el undécimo artista en pisar el recinto valenciano.

La expectación era palpable. Vestido de negro y encapuchado, el cantante hizo su entrada dejando unos segundos de silencio que pronto rompieron los gritos del público: «¡Roa, Roa, Roa!». El artista abrió su actuación con el exitoso 'Yogurcito Remix', tema que acumula casi 80 millones de reproducciones, desatando la euforia de sus seguidores. Durante la noche sonaron otros himnos de su repertorio como 'Petite' o 'Fantasía'. En agradecimiento al entusiasmo del público, Roa no dudó en lanzar camisetas de su propia línea de 'merchandising', gesto que encendió aún más a los asistentes.

Aunque se produjeron algunos inconvenientes de sonido, el artista mantuvo el ánimo del concierto en alto, interactuando constantemente con la audiencia. «¿Qué tal estáis?, estoy muy emocionado de estar aquí hoy», repitió en varias ocasiones, logrando una conexión genuina con sus fans.

Con su tema 'Me gustas cc', uno de los más populares de su carrera, el auditorio entero saltó y coreó cada verso. La velada confirmó lo que muchos intuían: Roa se consolida como uno de los referentes de la nueva música urbana, una figura que combina energía, carisma y talento.

La noche no careció de sorpresas, ya que el artista aprovechó la ocasión para presentar una nueva canción, mostrando un adelanto de lo que podría ser su próxima etapa musical. Este concierto forma parte de los últimos shows de su gira por España, un cierre que no pudo tener mejor escenario ni mejor respuesta del público valenciano.

A pesar de algunos problemas de sonido, el artista no perdió el ritmo ni la sonrisa. Agradeció a su público en todo momento, destacando la importancia de quienes lo acompañan desde sus inicios. En un momento especialmente emotivo, compartió una anécdota personal y confesó entre aplausos: «Gracias por creer en mí cuando nadie lo hizo. Sin vosotros, nada de esto tendría sentido».

El concierto continuó con una conexión creciente entre el artista y su audiencia. «¿Cómo estáis, Valencia?», repetía una y otra vez, manteniendo el ambiente cargado de energía y complicidad. La euforia alcanzó su punto máximo con 'Me gustas cc', su tema más conocido, que convirtió el Roig Arena en una auténtica fiesta.

Entre vítores, cerró la velada con una promesa que levantó al público de sus asientos: «¡El año que viene llenamos el grande!», dijo, refiriéndose al pabellón principal del Roig Arena.

El cierre del concierto estuvo a la altura de una noche inolvidable. Roa puso el broche de oro a su debut con dos potentes interpretaciones: 'PPC' y 'ETA Remix'. La energía en el auditorio se elevó al máximo mientras las luces acompañaban los últimos compases del show, con un público que no dejó de saltar y corear cada verso.

'ETA Remix', tema que comparte con los artistas de La Rose, Luar La L, Yan Block y Omar Courtz, desató una auténtica ovación. El público celebró la colaboración como una muestra que caracteriza a la nueva generación de la música urbana. Con esa explosión final de ritmo y emoción, Roa se despidió de Valencia dejando claro que su ascenso es imparable.

Con esta actuación, Roa reafirma su posición como uno de los referentes más sólidos de la nueva escena urbana, un artista que combina autenticidad, talento y un vínculo genuino con su público. Su debut en Valencia fue más que un concierto: fue una celebración del camino recorrido y una declaración de intenciones para lo que está por venir.