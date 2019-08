La banda Second, cabeza de cartel en la próxima edición del Deleste Valencia EP VALENCIA. Jueves, 29 agosto 2019, 00:23

Second se incorpora como cabeza de cartel del Deleste Festival de Valencia, que se celebrará el próximo 9 de noviembre en su nueva ubicación en el antiguo cauce del río Turia, según los impulsores del evento que podrá acoger hasta 3.000 espectadores.

Los de Murcia se unen así a Manel que, como ya se avanzó, presentarán en la cita valenciana su nuevo y esperado disco. El cauce del río Turia será la nueva ubicación de esta octava edición, que seguirá apostando por «la comodidad de los espectadores, el cuidado sonido, el aforo limitado y el no solapamiento entre conciertos», destacaron las fuentes.

Además de repasar los temas más relevantes de sus dos álbumes anteriores, el concierto de Second se enmarca en la gira presentación de su última referencia, 'Anillos y Raíces'. Second se ha convertido por derecho propio en una de las bandas referencia del circuito de música indie nacional. Con una legión de fans y giras interminables de conciertos. Asistir asistir a uno de sus eventos comporta adentrarse en una espiral de furia y emoción que no deja indiferente a nadie.

Las entradas del Deleste, cuyo cartel «aún promete muchas sorpresas y que se desvelará al completo antes del 15 de septiembre», ya están a la venta a través de Wegow.

Por su parte, Mishima serán los cabeza de cartel del Sona el Deleste, que tendrá lugar el 19 de octubre, como ya es costumbre, en el Centro del Carmen. Como ya sucedió la pasada temporada, el Deleste tendrá una «espectacular» previa familiar (Deleste Kids) y gratuita en el centro de la ciudad.

Mishima cumple 20 años como una de las formaciones más singulares del panorama musical actual. Coincidiendo con tan señalada fecha han publicado 'Ara i aquí', disco grabado en directo en la Sala Apolo de Barcelona (diciembre de 2018) que repasa lo mejor de su discografía. El resto de grupos del cartel también se desvelará en los próximos días.