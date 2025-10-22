Ausiàs Parejo: «La nominación a los Latin Grammy es como poner un sello de calidad en mi currículum»

Ausiàs Parejo está llamado a ser uno de los guitarristas clásicos más importantes de este siglo, o eso dicen grandes referentes de la guitarra como ... Joaquín Clerch. El joven valenciano, con tan solo 19 años ha sido nominado a un Latin Grammy con su álbum ‘Guitar Works’. Tras años de trabajo y formación ha llegado su esperado momento, el próximo 13 de noviembre descubrirá en Las Vegas, la ciudad de la noche eterna, si esa nominación se convertirá en un premio. Durante años, Ausiàs ha dado numerosos conciertos en el Palau de les Arts, donde interpreta diversas obras y comparte momentos mágicos con la Orquesta de Valencia.

-¿De dónde viene su pasión por la música y la guitarra?

-Tengo una familia de músicos, sin ir más lejos, mi padre, Rubén Parejo, es el catedrático de guitarra del conservatorio superior de música de Valencia, mis tíos y primos también son músicos. Al crecer en ese ambiente, siendo pequeño acompañaba a mi padre a sus conciertos y me encantaba, yo lo quería imitar. Al final le pedí a mi padre que me enseñara a tocar la guitarra, todo comenzó ahí.

- ¿Qué maestros le han marcado más a lo largo de su carrera?

Mi referente siempre ha sido mi padre, él siempre me ha ayudado mucho con la guitarra, pero llegó un momento en el que quería completar mi formación en la parte teórica, sobre todo en armonía y análisis. En ese momento recurrí a Tomás Gilabert, una figura muy importante. Este año, estaré trabajando en Alemania con Joaquín Clerch, a quien admiro mucho.

- A su corta edad ya cuenta con decenas de premios nacionales e internacionales. ¿Cómo maneja la responsabilidad y las expectativas que eso conlleva?

- Tengo que decir que en general me han tratado muy bien y he estado muy bien rodeado, pero es cierto que quizás a las personas les impacta mucho lo joven que soy, pero nunca me he sentido presionado, lo he tenido fácil.

- ¿Cómo ve el panorama de la música tradicional hoy en día en España?

- La música clásica ahora mismo está entrando en un momento de incertidumbre, porque cada vez hay menos gente que se siente atraída por este estilo y a su vez hay menos personas que quieren estudiar música. Yo creo que está muy relacionado con la época en la que vivimos, porque ahora la inmediatez es algo que se aprecia mucho, y la música clásica es de todo, menos inmediata. Ahora se están llevando a cabo estrategias para acercar la música clásica a los jóvenes, que son el futuro.

- Felicidades por la nominación al Latin Grammy 2025 por el álbum 'Guitar Worlds', en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica. ¿Qué sintió cuando supo que estaba nominado?

- La verdad es que fue bastante inesperado, de hecho, me enteré a través de un amigo, me llamó y me dijo que estaba nominado. Fue una gran alegría, estoy super contento y satisfecho porque al final, esto es un gran reconocimiento a todo el trabajo duro y el esfuerzo que he tenido que hacer para crear el disco.

- ¿Qué significaría ganar ese Latin Grammy para usted?

- Ganar el premio sería algo increíble, todavía no me he puesto en la situación, pero sería impresionante. No sé si es posible o no, pero si sucediera sería como estar flotando.

- ¿Cree que esta nominación puede marcar un antes y un después en su carrera?

- Yo pienso que sí, esto es como poner un sello de calidad en el currículum, como una denominación de origen, como cuando en el aceite pone virgen extra, no se le puede poner a cualquier aceite, lo mismo pasa con los músicos, la nominación no se le puede dar a cualquier artista. Por eso yo creo que a partir de este momento, los prejuicios que puedan haber con la juventud pueden disminuir, además espero que me pueda ayudar a consolidarme como un artista reconocido.

- ¿Qué consejo le daría a alguien que está comenzando en el mundo de la música clásica?

- Lo primero, les diría que tuvieran cuidado, esta profesión absorbe mucho tiempo. Pero si lo tienen claro de verdad y saben que esto es lo que les gusta, que lo disfruten y que inviertan el tiempo en ello. También les diría que sepan mantener su salud mental, que se sientan bien rodeados, porque en este mundo no solo ocurren cosas buenas. Por ejemplo, quizás un día haces un buen concierto y al siguiente haces el peor de tu vida, en esos momentos es muy importante no venirte abajo, hay que tener un anclaje. Hay veces que nuestra relación emocional con nuestro trabajo es muy alta, si yo me encuentro mal a nivel emocional, luego a nivel musical me encuentro peor porque todo va muy ligado.

- ¿Tiene un método para preparar sus nuevas obras?

- El proceso de creación dentro del mudo de la música clásica es más complejo, se suele separar mucho la figura del compositor y del intérprete, yo todavía no he comenzado a componer, estoy en proceso de formación. Por otro lado, la composición requiere mucho tiempo y ahora no lo tengo. Yo interpreto obras y el proceso de interpretación tiene varias fases, hay que interiorizar la obra y saber sobre ella, es imprescindible conocer cómo se ha construido la pieza para poder interpretarla correctamente.