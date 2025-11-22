Antoñito Molina, el conquistador de corazones valencianos

Muchos dicen que la música cura. Este viernes el cantautor andaluz Antoñito Molina lo ha demostrado con creces. Ha debutado en un auditorio del Roig Arena ... repleto de aficionados dispuestos a vivir su su arte junto a él.

Su visita a las tierras valencianas viene de la mano de 'Me Prometo Tour', su último proyecto que recaba sus obras más recientes. El originario de Rota, Cádiz, ha aterrizado el pop andaluz en la ciudad del Turia. «Yo siendo de Rota no me esperaba que mi música llegara a tantos corazones valencianos, es un placer estar aquí», expresaba Antoñito con emoción, dejando entrever las ganas que tenía de tocar en la ciudad.

Lo cierto es que las emociones estaban a flor de piel desde el inicio del show, justo en el momento en que el cantautor regaló a Valencia 'La aventura', una de sus canciones más aclamadas. Esta gira que está realizando por España, deja claro el éxito de su carrera en solitario como cantante y compositor.

Fiel a su estilo cercano, entre canción y canción interactuó con el público, contó anécdotas y convirtió el concierto en una conversación con un toque muy íntimo. Incluso se permitió dar un par de lecciones improvisadas: «Aquí todos tenéis que bailar», exclamó entre risas, levantando de inmediato a todo el auditorio.

El concierto avanzó con momentos de pura celebración, esto se pudo apreciar cuando interpretó 'Hubo un tiempo', una de sus canciones más divertidas, que hizo saltar al público de sus asientos. No faltaron tampoco los instantes emotivos. Cantó 'No le digas más a nadie', una balada marcada por el dolor tras una ruptura, y 'Suéltate el pelo', una canción que todos dedicaríamos a nuestras madres que arrancó un aplauso largo y lleno de nostalgia. También sonó 'Será porque era todo mentira', con su estribillo coreado por todo el recinto, y por supuesto 'Te voy a querer', recibida como un himno por su público.

El momento más emotivo de la noche llegó con la aparición de María en el escenario, una niña que tuvo el privilegio de firmar el piano del artista, dejando escrita la palabra «Valencia». Un gesto que desató ternura y confirmó la naturalidad con la que Molina entiende sus conciertos.

A mitad de la actuación, el artista compartió unas palabras dedicadas a los afectados y víctimas de la dana, al igual que mostró su admiración por la resiliencia que mostró la ciudad: «Demos un aplauso por Valencia. Habéis sido un ejemplo de personas buenas. Vuestra unión y humanidad fue increíble», recordó.

Con el transcurso de la noche llamó la atención un detalle poco habitual en conciertos de este estilo: la ausencia de móviles en alto. No había flashes ni pantallas iluminadas intentando capturar el momento. El público eligió vivirlo, no grabarlo. Todo el auditorio escuchando, sintiendo y dejándose llevar por la música que tanto les transmitía. Una prueba más de la conexión auténtica que Antoñito Molina genera, capaz de hacer que la tecnología quede en un segundo plano cuando lo verdaderamente importante está ocurriendo sobre el escenario.

«Yo soñé con que alguien se supiera mis canciones», «Siendo de Rota no me esperaba que mi música llegara a tantos corazones valencianos. Estar aquí es un placer», comentó emocionado al observar el acogimiento del público valenciano.

El concierto culminó con 'Me prometo', un final que funcionó como catarsis colectiva. Antes de cerrar el telón, el artista bajó a abrazar a su público, ondeó la bandera de la Comunitat Valenciana y se marchó al grito de «¡Gracias Valencia!».

Tras la despedida del gaditano, el público salió con una resaca emocional temprana. Y es que Antoñito Molina lo ha logrado: ha conquistado a Valencia no solo con su música, sino con la verdad de quién canta desde el corazón y para el corazón de todos los que tienen el placer de escucharle.