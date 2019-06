Antonio Orozco: «No tengo tiempo para ser una estrella» Reflexivo. «Mis tatuajes son las marcas de guerra de un viejo guerrero». / manuel herranz «Para mí el éxito es haber alcanzado un lugar donde yo elijo; todo lo demás es puro pantallazo» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 23 junio 2019, 00:25

La voz de Antonio Orozco delata una noche movidita... «Hemos estado grabando hasta altas horas de la madrugada», explica. A sus 46 años y tras 22 de carrera, el catalán más 'andalú' de Hospitalet de Llobregat prepara lo que él llama «un nuevo viaje», el disco de un hombre al que la vida le ha pasado por encima... Y ahí sigue.

- Sé que ha vivido momentos muy duros.

- Ha sido un año rarito, de tiempos convulsos, porque la vida tiene eso. Me ha tocado vivir muy de cerca la muerte de tres de las personas que más quería. Y los perdí a todos de golpe. Primero se fue la madre de mi hijo. Un mes después, se muere Xabi Pérez, mi productor, con el que he estado trabajando 25 años. Y luego se mata mi mejor amigo en un accidente de tráfico.

- ¿Y eso cómo se supera?

- Yo lo que hago es ser práctico y pensar en la gran suerte que tengo. Para mí ahora mismo el eje de mi vida está en dos metros cuadrados, porque es donde está justo mi familia. Dos metros cuadrados me sobran para ser feliz. En este momento estoy muy bien y a lo mejor lo que toca es contarlo y compartirlo.

- ¿El sufrimiento aviva la inspiración?

- No sé, pero que nadie vaya a pensar que estoy haciendo un disco sobre la muerte. Todo lo contrario. Es el momento de descubrir y emocionarse con las cosas maravillosas que tiene la vida. Además, estoy viviendo una locura: 105 conciertos consecutivos con las entradas agotadas, gracias a mi espectáculo 'Único, segunda temporada'.

- ¿Qué es 'Único'?

- Le puedo decir mucho mejor lo que no es, porque no se puede explicar, es algo tan diferente... Fue una apuesta muy fuerte en la que casi nadie confiaba, pero hoy los números cantan. Es el éxito más bonito que he tenido en la vida. Es verdad que he trabajado mucho porque el trabajo me ayudaba a soportar y a sintetizar todo lo que me estaba pasando. Ahora estamos a 11 funciones de acabar la gira más bestia de toda mi vida.

- ¿Cómo lleva el 'procés' un catalán tan andaluz como usted?

- No soy nacionalista y no creo ni confío en la independencia. Pero respeto la opinión ajena. Habría que arreglar este desaguisado. Los que están pagando el destrozo son los medianos y jóvenes empresarios, porque se está coartando su crecimiento. Es imposible que puedan crecer en una economía mermada. Mientras otros discuten a ellos se les está yendo la vida... Yo a los políticos no les tengo ninguna fe.

- ¿A todos, en general?

- Algunos desempeñan su trabajo con mucha dignidad, pero desgraciadamente los que tienen que gobernar se enfrentan a una situación tan complicada que veo prácticamente imposible que puedan ponerse de acuerdo.

- ¿No cree en los pactos?

- Sí, el pacto refleja una sociedad bien avenida. Es una posible solución, así que pacten, señores, pacten.

- Como chico de barrio, ¿lucha por no convertirse en una estrella insoportable?

- Si le digo la verdad, yo es que no tengo tiempo para esas gilipolleces. Tengo un hijo de 12 años con un montón de necesidades como adolescente, una familia a la que dedicarme, mi trabajo... Cada uno que viva el éxito como le dé la gana. El éxito para mí es haber sido capaz de alcanzar un lugar donde yo elijo. Todo lo demás es puro pantallazo.

- ¿Cuál es su último tatuaje?

- Hemos estado haciendo una gira europea y pasé por Múnich. Al regreso, en el avión, dibujé en una servilleta de papel una X, como una especie de homenaje a Xabi, al que echo mucho de menos. Esa X con todos sus tachones y sus cosas imperfectas, porque así éramos, ha pasado tal cual a mi antebrazo izquierdo.

- ¿Es cierto que lleva el teléfono de su madre tatuado para no olvidarse de llamarla?

- Ja, ja, ja... Peor que eso. Todo lo que está tatuado en este cuerpo mío tiene la función de recordarme las cosas importantes, como estudiar, cantar y llamar a mi madre, por supuesto. Son las marcas de guerra de un viejo guerrero.

- ¿Qué piensa cuando echa la vista atrás y ve al Antonio Orozco de hace 22 años?

-Cuando miro el camino recorrido siempre pienso, ja, ja, ja... '¡P'habernos matao!'