Álvaro Urquijo: «En los años 80 éramos un grupo de segunda división» El cantante Álvaro Urquijo, en un concierto. / edu botella El líder de Los Secretos recala hoy en los Jardines de Viveros con el concierto de la gira 'Una vida a tu lado', donde celebra cuatro décadas de carrera NOELIA CAMACHO VALENCIA. Sábado, 14 julio 2018, 01:26

Llevan 40 años poniendo banda sonora a las historias de muchos españoles. Los Secretos saben lo que es sobreponerse a las adversidades, saben crear verdaderos himnos para toda una generación y, sobre todo, son conscientes de que cuatro décadas sobre los escenarios sólo se cumplen con la complicidad del público. Álvaro Urquijo es el alma de una formación que hoy celebra sus cuatro décadas de existencia con un concierto en los Jardines de Viveros dentro de su gira 'Una vida a tu lado'.

-'Una vida a tu lado', el nombre del 'tour' con el que están recorriendo España y hoy aterrizan en Valencia, también es el de una realidad. Llevan media vida al lado de sus seguidores. ¿Da miedo hacer balance?

-No. Sólo podemos afirmar que somos unos afortunados. Si podemos seguir tocando es porque nos lo ha permitido el público.

«Siempre hemos confiado en nuestro criterio, por encima de las modas», asegura el cantante

-Asegura que, con estas actuaciones, su intención es la de no defraudar a nadie.

-Es que nosotros, antes que artistas, somos público. Con esta gira hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para los tiempos que corren. El montaje del espectáculo incluye varias pantallas, un escenario de 180 grados... Pero vale la pena por regalarle a la gente un concierto que es un trozo de historia.

-¿El milagro de Los secretos' es sobreponerse a las tragedias?

-Todo ha sido una sucesión de casualidades. Pero sí. Somos gente muy normal, muy trabajadores. Siempre queremos que el resultado de lo que hacemos sea compatible con la personalidad del público. Intentamos mantener esa cercanía. Lo importante es tener una empatía con la gente que te sigues. Por ejemplo, nosotros nunca hemos preguntando qué se cobra en un 'show'.

-¿Hay responsabilidad por saber que son padres de himnos como 'Déjame', 'Ojos de gato' o 'Agárrate a mí María' que han sonado en varias generaciones?

-Sí. Pero está en nuestro espíritu. Ese es el espíritu de Los Secretos. Siempre hemos confiado en nuestro criterio, por encima de las modas. Incluso, nos pedían que cambiáramos nuestra forma de hacer música. Pero no íbamos a cambiar porque un señor nos dijera lo que molaba. Mantenemos nuestra identidad musical y eso pese a que hay quien nos ha mirado por encima del hombro. Nosotros no alardeamos del éxito, siempre hemos estado al lado de la gente. En cada concierto, atendiendo a los que venían, firmando autógrafos...

-¿Pero el éxito ha sido suerte o mucho trabajo?

-Ha sido el fruto de mucho trabajo. Hacer temas buenos no es cuestión de suerte, ha sido mérito nuestro. Sobre todo de mi hermano Enrique (fallecido en 1999 ). Él no era instrumentista, era un autor. Muchas de nuestras canciones las cantaba para él. Hemos hecho grandes temas y que triunfaran no ha tenido que ver con la industria.

-¿Cómo ha sido su relación con la industria y las discográficas?

-Nosotros hemos conseguido tener un número uno en momentos en los que no contábamos con el apoyo incondicional de las discográficas. En los años 80, éramos un grupo de segunda división. Y no es porque no hayamos sido muy rentables. Pero nunca fuimos cabeza de cartel Hemos hecho 'tours' de 80 conciertos.

-¿Esta gira es para reivindicarse?

-En realidad es una celebración, que pocas veces ha ocurrido. Hemos estado al pie del cañón 40 años, con algún parón, eso sí. Cantamos un conjunto de canciones que las han elegido nuestros fans.