Álex Ubago. lp

Álex Ubago celebrará los 25 años de '¿Qué pides tú? en el Roig Arena

El cantante empieza su gira el 17 de septiembre en Barcelona y la cierra el 10 de diciembre de 2026 en Valencia

C. Velasco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:53

Álex Ubago ha anunciado siete fechas en España en su gira mundial del 25 aniversario del disco '¿Qué pides tú?', que arrancará en Barcelona ... el 17 de septiembre y recorrerá además Sevilla, Bilbao, Madrid, La Coruña, Valencia y San Sebastián.

