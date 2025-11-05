Álex Ubago celebrará los 25 años de '¿Qué pides tú? en el Roig Arena

Álex Ubago ha anunciado siete fechas en España en su gira mundial del 25 aniversario del disco '¿Qué pides tú?', que arrancará en Barcelona ... el 17 de septiembre y recorrerá además Sevilla, Bilbao, Madrid, La Coruña, Valencia y San Sebastián.

En sus redes sociales, el cantante donostiarra ha anunciado que abrirá gira en el Palau de la Música de Barcelona, al que seguirán el Teatro Campos en Bilbao el 24 de septiembre, el Cartuja Cite Box en Sevilla el 26, La Riviera de Madrid el 4 de noviembre, el Teatro Colón de A Coruña el 28 de noviembre y el Roig Arena en Valencia el 10 de diciembre de 2026. La venta de entradas se activará el jueves 6 de noviembre a partir de las 12 horas.

«¿Qué pides tú? es el disco que lanzó hace 25 años el cantautor y que logró un millón y medio de copias vendidas convirtiéndose en uno de los álbumes más destacados de la historia del pop español.

Un cuarto de siglo después, Ubago se ha embarcado en una gira mundial junto a su banda para celebrar este aniversario. Lo hará con un repertorio que incluirá todos los temas de su álbum debut como «A gritos de esperanza», «Sin miedo a nada», «Saber que tú», «¿Qué pides tú?» y «Aunque no te pueda ver», entre otros, que siguen siendo clásicos, así como los grandes éxitos de su carrera.