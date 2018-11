Agoney: «Soy un novato en la industria musical» El cantante y exconcursante de 'OT' Agoney. / lp El exconcursante de 'Operación triunfo', que actúa el viernes en Valencia, defiende que hay vida tras el concurso aunque no puede dejarse «llevar por la locura» NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 6 noviembre 2018, 01:35

«Tengo que seguir luchando por mi sueño». El cantante Agoney, exconcursante de la pasada edición de 'Operación triunfo' quiere encontrar su hueco en el sector musical español. El joven artista, que el viernes actúa en la sala Moon de Valencia a las 21.30 horas, ha logrado un hito: que sean sus propios seguidores los que, gracias a sus peticiones en la plataforma 'Shows on demand', hayan conseguido que el músico inicie su primera gira en solitario.

-¿Qué se siente al saber que son sus propios fans los responsables de su 'tour' musical?

-Es una gran alegría hacer conciertos porque la gente lo ha pedido. En la mayoría de las veces, es la discográfica la que lo piensa y, luego, hay que convencer al público. En este caso, yo flipé cuando me comunicaron por teléfono que han sido los fans, que son ellos los que lo han hecho por ti.

«Es una gran alegría hacer conciertos porque la gente lo ha pedido», señala

-Entonces, ¿hay más responsabilidad para no decepcionar a los fieles?

-Nada más colgar, ya me puse a pensar en cada canción, en quién me va a acompañar. Después, todo fue creciendo y hasta estoy estudiando el mapa de las luces. Todo ha ido creciendo, he montado la iluminación, estamos creando coreografías, audiovisuales... Queremos que sea algo bonito para los fans.

-¿Es usted un ejemplo de que hay vida musical después de 'Operación triunfo'?

-Yo espero que sí. Ya trabajaba cantando. 'OT' fue la ventana que me sirvió para que la gente me conociera. Pero yo sigo siendo el mismo. Puede que ahora se me preste más atención, aunque yo, desde chiquito, siempre he perseguido este sueño. Imagínate que me dejo llevar por la locura. No puedo hacerlo. Tengo que seguir trabajando.

-Suele haber muchos prejuicios alrededor de los músicos que salen de un 'talent'. ¿Le afectan las críticas o lo que se pueda decir?

-No le presto mucha atención. Somos personas con ganas de trabajar. ¿Por qué antes de entrar en la Academia sí podía ser artista y después no? Yo soy el mismo, un chico ilusionado por un sueño Aunque sé que soy un novato en la industria musical.

-¿Ha sentido que desde el programa controlaban su carrera o le decían por dónde tenía que ir?

-He podido hacer lo que me ha apetecido. Siempre me han dado libertad desde la discográfica.

-¿Ve la nueva edición de 'Operación triunfo'?

-No tengo mucho tiempo. He visto algo. Al principio lo miraba por internet y me costaba más porque sentía nostalgia de lo que yo viví allí. Veía la mesa de la cocina, la academia... y me costaba un poco.

-¿Mantiene el contacto con sus compañeros de concurso? ¿Se ven?

-Sí. Mantenemos relación. Es muy guay porque todos compartimos una experiencia. Pese a que estamos repartidos por toda la geografía española, tenemos contacto. El otro día nos mandamos mensajes Amaia y yo diciéndonos que nos echábamos de menos. A Mimi le digo que si vamos a cenar algo. ..

-¿Veremos a alguno de ellos compartir escenario con Agoney en su gira?

-Por supuesto. En el concierto de Madrid, por ejemplo, estará Ricky. Pero habrá mas invitados seguro.