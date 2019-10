«La agenda política no puede marcar la actividad cultural de Valencia» Lu Sanz y Ada Díez, directoras del Truenorayo Fest. / J.J. MONZÓ Ada Díez y Lu Sanz. Directoras de Truenorayo Fest Las responsables de la cita musical, que comienza el jueves, lamentan la «desconexión de la Administración con los proyectos artísticos» NOELIA CAMACHO Valencia Lunes, 21 octubre 2019, 00:37

Todo listo. Las responsables del Truenorayo Fest, Ada Díez y Lu Sanz, tienen todo preparado para la sexta edición del certamen, que comienza el jueves y se ubicará en la Mutant hasta el sábado. Música, ilustración y mujeres. Tres ingredientes para una cita que va más allá de un simple festival. Porque estas agitadoras culturales, como ellas mismas se denominan, no lo tienen fácil para sacar adelante un proyecto que cada vez cuenta con más adeptos. Bajo el colectivo que tutelan, Hits withs Tits, pelean para que el circuito alternativo se nutra de propuestas interesantes. Eso, pese de las trabas de la Administración, cuyos tiempos casi hacen peligrar la celebración del Truenorayo. Ellas lo tienen claro: «La agenda política no puede marcar la agenda cultural de la ciudad».

–No ha sido fácil que el festival se celebre. La ausencia de gobierno municipal lo había hecho peligrar.

–Llegó un punto en que dijimos que ya estaba bien, que no paraban de darnos largas. Entendíamos que habían cambiado de gobierno, pero llegó un momento que no se podía más. Hasta que por fin se solucionó y sucedió todo muy rápido. Teniendo en cuenta los tiempos y las sorpresas, lo hemos conseguido. No puede ser que la agenda política marque la agenda cultural de la ciudad. Debería ser independiente, aunque vaya a estar de una manera relacionada, pero los proyectos deberían poder continuar independientemente de lo que pase en un Ayuntamiento.

–¿Se puede decir que la gestión cultural en Valencia siempre vive sobre arenas movedizas?

–No hemos vivido nunca una edición tranquila. Ni cuando empezamos en el Puerto de Sagunto. Bueno sí, la que se celebró en Las Naves antes de los cambios allí, donde tenían las dinámicas ya cogidas. Siempre hemos intentando transmitir que el nuestro era un proyecto de largo recorrido, que queríamos crecer de manera orgánica. Lo que ocurre es que nos sobrecargamos de trabajo porque no tenemos los medios para contar con un equipo, que sería lo idóneo. Por nuestra trayectoria tenemos la capacidad de aglutinar el trabajo y sacarlo.

–¿El festival sobrevive pese a todo? Hablan de 'crowdfunding'...

–Lo bueno es que de forma privada la gente cuenta mucho con nosotras. Pero fuera de Valencia. Ahora es cuando empiezan a tomarnos en serio dentro de nuestra ciudad. Desde otros festivales saben quiénes somos pero las administraciones no. Siempre tenemos que explicar quiénes somos, qué hacemos… Y llevamos seis años. Hemos visto iniciativas de la nada y enseguida se han puesto a programar. Tiene que haber diversidad de programadores y propuestas. Aunque creemos que hay una desconexión de las instituciones con lo que están haciendo los agentes culturales de la ciudad.

–Se consideran agitadoras culturales más que gestoras. ¿Por qué esa denominación?

–Debemos darnos cuenta de que no sólo lo personal es político, también lo que realizas profesionalmente. Para avanzar, tienes que mover y ver lo que funciona y lo que no. Ya es hora de transformar y evolucionar.

–Imagino que tampoco ha debido ser fácil al ser dos mujeres…

–Da la sensación de que cuando proponen a alguien para un puesto, los hombres están como muy dispuestos a aceptarlo porque creen que lo merecen. Si es al revés, nos planteamos si tenemos las capacidades para hacerlo. Ellos lo aceptan y luego ven. Al final, más que eso lo que nos falta es un interlocutor para poder realizarlas. Tiene que haber un acceso más fácil para poder contactar con los centros públicos, una manera de que todo el mundo, si presenta algo interesante o distinto, encuentre el interlocutor.

-Más allá del Truenorayo Fest, donde aparte de la música de Lorena Álvarez, Texxcoco, Lisasinson, Novio Caballo, Hoax Fellows, Antifan, Las Odio, Paul Vallvé, Amparito y Hickeys, la ilustración o las sesiones de 'dj', se podrá ver la proyección del documental 'Una banda de chicas', de la argentina Marilina Giménez, ¿qué proyectos tiene el colectivo Hits with Tits?

–Acabamos de presentar el volumen seis del recopilatorio (donde recogen las voces de distintas artistas) y las ilustradoras que forman parte. Nos gustaría aunque este año ni el pasado pudimos hacerlo es esa exposición que recoja el trabajo de las ilustradoras, una retrospectiva de todo lo que se ha hecho en estos seis años.