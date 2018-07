El FIB afronta su 25 aniversario con optimismo tras superar los 160.000 asistentes EP BENICÀSSIM. Lunes, 23 julio 2018, 00:29

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2018 ha congregado una media de 40.000 asistentes cada día (160.000 personas en sus cuatro jornadas), una cifra por la que el director del evento, Melvin Benn, se mostró ayer satisfecho, al tiempo que aseguró tener «grandes expectativas» hacia el próximo año, en que el festival cumple 25 años. «Es sin duda alguna una cifra que nos hace sentir muy orgullosos de estar aquí», destacó.

El FIB terminó ayer con «muy buenas actuaciones de grandes cabezas de cartel». La mejor jornada en cuanto a cifras de asistencia fue el viernes, con la actuación de The Killers como cabeza de cartel. Este día se contabilizaron cerca de 48.000 personas, según el director.

Este año ha habido 'fibers' procedentes de hasta 25 nacionalidades. En concreto, han representado el 55% del público, de los cuales la mayoría procede de Reino Unido e Irlanda, pero también es destacable presencia de asistentes franceses, alemanes o australianos, entre otros. El 45% restante es público español.

En cuanto a música, el director del certamen destacó las actuaciones de los cabeza de cartel además de Belle & Sebastian, The Snuts, The Vaccines o Two Door Cinema Club entre un «gran cartel y una lista de artistas que va evolucionando».

Por su parte, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, agradeció a la organización del Festival «su buen hacer» y a los servicios de seguridad que han conseguido que «el FIB se salde con un éxito total».

«El balance es, sin duda alguna, un punto y seguido. El próximo año vamos a celebrar la 25ª edición del Festival que va a ser una efeméride» ha valorado Marqués. Una oportunidad para «consolidar la ciudad como una verdadera ciudad de festivales», apuntó.

La rueda de prensa contó con la presencia del vicepresidente y diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, quien se ha pronunciado para «agradecer la valentía de la organización y del Ayuntamiento» en la celebración del festival. «Merece la provincia un festival que apuesta por el turismo y la música, como el que acabamos de disfrutar» ha manifestado Martínez.

Como ya se había anunciado desde la organización, el FIB 2018 pretendía ser la edición «más benéfica en sus 24 años de celebración». El director de Maraworld afirmó que «la cifra obtenida por los donativos efectuados en el canje de pulseras para invitados asciende a 6.988 euros».