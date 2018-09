Nervios y desconcierto en la actuación de 'Il Divo' en Valencia Cartel en una de las taquillas que anunciaba que el concierto se va a retrasar hasta las 22 horas. / LP El cuarteto, que debía salir al escenario a las 20 horas, retrasa hasta las 22 horas su presencia en la ciudad NOELIA CAMACHO Valencia Viernes, 7 septiembre 2018, 20:26

A las 20 horas el cuarteto Il Divo tenía que haber pisado el escenario de la Fuente de San Luis de Valencia para presentar ante sus fans su último trabajo 'Timeless'. Las puertas para que sus seguidores valencianos accedieran al recinto debían abrirse una hora antes. Pero no ha sido así. Un cartel en una de las taquillas anunciaba que el concierto se va a retrasar hasta las 22 horas.

Nervios, una larga cola y muchos asistentes haciéndose preguntas es lo que hay ahora mismo. «No nos han dado ningún tipo de explicación. Hay mucha gente mayor que no puede estar tanto tiempo de pie y que no sabe que hacer. Hay otras personas que, además, han pedido devolver las entradas. Pero nadie nos dice nada de las razones del retraso», asegura a LAS PROVINCIAS Mercedes, una de las asistentes al concierto. «La cola da la vuelta al recinto. Nadie nos informa y la gente está nerviosa», afirma.

Concretamente, el cartel que anuncia que la actuación se pospone dos horas reza así: «Por problemas de última hora por la producción del evento nos obligan a abrir las puertas a las 20:30 y retrasar la hora del inicio del concierto a las 22 horas. Disculpen las molestias».

El grupo musical formado por el barítono Carlos Marín y los tenores Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard ha vendido más de 40 millones de discos.

«Timeless» supone el primer álbum en el que la producción ejecutiva ha estado bajo el control de los miembros de Il Divo que se encargaro de escoger el repertorio, entre las que se incluyen «Hola», «Love me tender», «What a wonderful world», «Smile», «All of me» y «The way we were».