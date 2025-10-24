Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Adiós a los maceteros de Ribó: así será el mobiliario de la plaza del Ayuntamiento y de la calle Colón de Valencia
Logo Patrocinio
El patio interior del Museo de la Ciudad. lp

El Museo de la Ciudad de Valencia dedicará una sala al grupo Parpalló

Recibe la donación de piezas de Joaquín Michavila, Nassio Bayarri, Salvador Soria y Ribera Berenguer

C. Velasco

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El Museo de la Ciudad de Valencia goza de una privilegida ubicación. El señorial palacio, que perteneció al Marqués de Campo, es un centro a ... falta de un relato artístico que lo haga atractivo y visitable para vecinos y turistas. El pasado verano el Ayuntamiento anunció un nuevo plan museológico. Este viernes la Junta de Gobierno Local ha aceptado la donación de un conjunto de obras de artistas del Grupo Parpalló para el Museo de la Ciudad, una institución que dedicará una sala a este conjunto de artistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  5. 5 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  6. 6 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  7. 7 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  8. 8

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  9. 9 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  10. 10 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Museo de la Ciudad de Valencia dedicará una sala al grupo Parpalló

El Museo de la Ciudad de Valencia dedicará una sala al grupo Parpalló