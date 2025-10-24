El Museo de la Ciudad de Valencia dedicará una sala al grupo Parpalló

El Museo de la Ciudad de Valencia goza de una privilegida ubicación. El señorial palacio, que perteneció al Marqués de Campo, es un centro a ... falta de un relato artístico que lo haga atractivo y visitable para vecinos y turistas. El pasado verano el Ayuntamiento anunció un nuevo plan museológico. Este viernes la Junta de Gobierno Local ha aceptado la donación de un conjunto de obras de artistas del Grupo Parpalló para el Museo de la Ciudad, una institución que dedicará una sala a este conjunto de artistas.

En concreto, el equipo de gobierno acepta la donación de una ciudadana, que ha cedido las siguientes obras: Autorretrato de Salvador Soria (valorada en 5.000 euros); cuatro piezas pequeñas de Joaquín Michavila, Nassio Bayarri, Salvador Soria y Ribera Berenguer (valoradas en 6.000 euros); una felicitación de Vicente Castellano (valorada en 500 euros); varios esbozos de Monjalés (valorados en 800 euros); y catálogos y documentos de artistas del Grupo Parpalló (valorados en 500 euros).

Con esta valoración, el conjunto de la donación asciende a la cantidad de 12.800 euros. Las obras pasarán a formar parte del patrimonio histórico-artístico municipal y, en concreto, se destinarán a incrementar la colección del Museo de la Ciudad, que en el nuevo Plan Museológico tiene previsto dedicar una sala al Grup Parpalló.