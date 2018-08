El mural de Renau sigue sin protección El mural de Josep Renau ubicado en un edificio de la calle Caballeros de Valencia. / irene marsilla El Consistorio anunció en febrero que la obra, instalada en un palacete de propiedad privada, iba a ser declarada Bien de Relevancia Local El fresco del pintor en Valencia lleva medio año a la espera de ser catalogado para garantizar su conservación NOELIA CAMACHO Miércoles, 29 agosto 2018, 23:56

valencia. El único mural del artista valenciano Josep Renau (Valencia, 1907 - Berlín , 1982) que se conserva en Valencia sigue sin protegerse. Este singular fresco, ubicado en el baño de un palacete que, hace unos meses, fue adquirido por un comprador privado, no tiene ningún tipo de catalogación que asegure su supervivencia pese a que el Ayuntamiento de la capital del Turia anunció hace ya medio año que iba a iniciar los trámites para su declaración como Bien de Relevancia Local (BRL).

Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, en el momento en el que la venta del palacete donde se ubica el fresco se hizo inminente, -que salió a subasta-, el Consistorio actuó 'in extremis' y aseguró que se iba a catalogar el mural bajo esa denominación. Sin embargo, el procedimiento no se iba a hacer de manera directa sino que, como el inmueble en el que está ubicado se encuentra dentro de los edificios a salvaguardar en el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, su salvaguarda se iba a realizar de acuerdo con este proceso. No obstante, lo único que se ha aprobado hasta la fecha es la exposición pública de ese documento y no la declaración como BRL. Pasados seis meses de este anuncio, desde el Consistorio siguen sosteniendo que, al estar incluido en ese texto, no se pueden realizar acciones que puedan modificar ni el edificio ni el mural. Sin embargo, parece que este procedimiento aún va a seguir alargándose en el tiempo y el fresco continuará sin una catalogación que garantice su supervivencia.

Es más, el próximo 20 de septiembre se realizará una reunión abierta en la que todo aquel que esté interesado puede aportar sugerencias o alegaciones al PEP. Cuando se conoció que la obra de Renau iba a pasar a manos privadas, el gobierno municipal, a través de las concejalías de Patrimonio y Recursos Culturales y de Desarrollo Urbano, anunció que esta catalogación afectará a las pinturas murales y a los elementos ornamentales vinculados a ellas en el Palacio de Santángel, el edificio situado en la calle Caballeros. «El inicio de los trámites urbanísticos oportunos garantiza la protección de los elementos artísticos, cuyo valor ha sido avalado por varios informes del Consell Valencià de Cultura, de la Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y del servicio municipal de Patrimonio Histórico y Artístico», informó el Ayuntamiento. «Con este trámite aumentamos la protección del edificio que las acoge, al declarar BRL una obra de un pintor valenciano de la talla de Renau, como se merece», aseveró en su momento el concejal Vicent Sarriá.

La catalogación forma parte del Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, que aún se está tramitando

Pero los plazos administrativos se dilatan en el tiempo y esta joya artística sigue sin una protección que vele no sólo por su supervivencia, sino también por su conservación. Lo cierto es que este fresco no se encuentra en su mejor estado. El mural del artista valenciano ha sido repintado, sufre desconchones y grietas y requiere de unas manos expertas que le devuelvan el esplendor.

El tapiz es una pieza excepcional. Es el único mural en la capital del que se tiene constancia. Su atribución fue mérito de Manuel García, experto en la producción pictórica del artista. La pieza, que se encuentra en el techo del baño del edificio de la calle Caballeros, es muy colorida y refleja numerosos animales (peces, culebras, aves) y siluetas humanas (mujeres desnudas y arqueros). El mural es de la década de los 30 y fue un encargo de los propietarios del inmueble a Renau para personalizar la dependencia de la casa. Además, en ella se observan algunos de los elementos que el pintor desarrollaría posteriormente. En el momento en el que este periódico adelantó la inminente venta del edificio, que llevaba desde 2014 buscando comprador, la Generalitat Valenciana realizó una oferta por el palacio que, sin embargo, no se materializó. Desde entonces, el inmueble está en manos privadas y guarda en su interior una joya artística que vio la luz en el reciente documental sobre Renau 'El arte en peligro'.

La figura del muralista valenciano no sólo ha cobrado importancia por la necesidad de salvaguardar esta obra sino por el hecho de que el IVAM anunciara hace unos meses su intención de iniciar los trámites para la adquisición del Fondo Josep Renau, que dispone de 400 creaciones y 26.000 piezas documentales depositadas actualmente en la pinacoteca.