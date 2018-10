Jueves, 18 octubre 2018, 01:13

La renovada Mostra de València-Cinema del Mediterráneo, que se celebra del 18 al 28 de octubre en los Cines Babel y la Filmoteca-IVC, vuelve para ampliar el imaginario del cine de la cuenca del mediterráneo en nuestro país.

La diversidad de miradas y la pluralidad cultural marca la Sección Oficial de Mostra de València compuesta por 11 películas que se proyectarán por primera vez en España. Con más de 12 países del arco mediterráneo representados (España, Francia, Italia, Marruecos, Túnez, Grecia, Líbano, Egipto, Turquía, Kosovo, Albania, y Argelia) y con un 40% de representación femenina en las secciones oficial e informativa.

Una sección que se abrirá con la proyección de Sheikh Jackson, de Amr Salama, candidata de Egipto a los Oscars de este año, que relata la historia de un clérigo musulmán que comienza a cuestionarse su fe cuando descubre la noticia de la muerte de Michael Jackson, el gran ídolo de su infancia.

De Francia llegan dos producciones: Paper Flags, dirigida por Nathan Ambrosioni, de solo 18 años de edad. Un retrato muy fresco de las relaciones familiares. L'Enkas, de la directora Sarah Marx. Una cinta que llega de la Mostra de Venecia. Recién salido de la cárcel, Ulysee necesita dinero. Enfrentado a su madre depresiva, decide ir de rave en rave a bordo de un food truck vendiendo agua con ketamina.

La marroquí Apatride, coproducción con Qatar y Francia, de la directora Narjiss Nejjar, narra la dramática historia de Hénia que daría cualquier cosa por recuperar el pasado y hallar a su madre, de la que fue separada a causa del conflicto entre Marruecos y Argelia, durante la Marcha Negra.

Dos películas de Túnez compiten en la Sección Oficial: El Jaida, dirigida por la primera mujer productora de la historia del cine tunecino, Selma Baccar. Un contundente retrato de la vida de cuatro mujeres encarceladas. Y Whispering Sands, de Nace Khemir, que ganó la Palmera de Oro en la Mostra 1984 con «Los balizadores del desierto».

The Pigeon, de la directora Banu Sivaci. una película que viene de la Berlinale, es la representación turca en la Sección Oficial. La libanesa Heaven Without People, del director Lucien Bourjeily, fue Premio especial del jurado en el festival de Dubai.

La comedia Secret Ingredient de Gjorce Stavreski, es una coproducción Macedonio-Griega, recién escogida como representante de Macedonia en los Oscars. Nome di Donna, de Marco Tullio Giordana, prestigioso director italiano autor de la aclamada «La mejor juventud», habla sobre acoso a la mujer en el entorno laboral. El alicantino Adán Aliaga, reconocido en numerosos festivales internacionales, presenta la producción filmada en Tabarca, Fishbone. La película cuenta la historia de una chef española que vive en Nueva York y que la muerte de su padre le obliga a regresar a la isla alicantina.

Junto al repaso a la última hornada cinematográfica hecha en el mediterráneo y la sección informativa, Mostra de Valencia.Cinema del Mediterrani se adentra en la zona negra del género policial con el ciclo 'Polar: serie negra a la francesa' (Jean-Luc Godard, Jacques Bral, Chabrol, Tavernier o Hélène Catet…) y en el nuevo cine Palestino, con películas como 'The reports on Sarah and Saleem', de Muayad Alayan o 'Writing on snow' de Rashid Mashararawi .

Además, se homenajeará al escritor y periodista Efthimis Filippou, guionista de las películas de Yorgos Lanthimos, y nominado al Oscar al mejor guión por «Lobster». Filippou hace de lo absurdo una constante vital. Otro tema recurrente en su obra es el control que se ejerce sobre el lenguaje, de tal manera que la realidad que conoce el personaje está totalmente distorsionada. En este ciclo se podrá ver: Canino, Alps, Langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado, e Icebergs, entre otras. Y también se entregará una Palmera de Honor al director franco-tunecino Abdellatif Kechiche. El director de 'La vida de Adèle' acudirá al festival donde se repasará su filmografía.

Otros ciclos homenajes: al productor Josep Anton Pérez Giner (Perros Callejeros, Sonámbulos, El Pico, Mones com la Becky…) y al compositor y artista multidisciplinar Carles Santos.