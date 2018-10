La Mostra ofrece un nuevo pase del documental sobre el vocalista de La Habitación Roja REDACCIÓN VALENCIA. Viernes, 12 octubre 2018, 01:21

Las entradas para el pase del día 24 de 'In the middle of Norway' en la Mostra de Valencia se han agotado, excepto el porcentaje que se reserva para taquilla. La elevada demanda generada por el documental ha llevado a que Jorge Martí y los responsables de la película hayan aceptado ofrecer un segundo pase el mismo día a las 22,30 horas en los cines Babel. Las entradas ya están a la venta.

El programa de La Mostra incluye el estreno de este documental que presenta la doble vida del vocalista de La Habitación Roja, Jorge Martí. El protagonista narra su historia entre España y los fiordos noruegos, donde vive con su mujer afectada por una enfermedad crónica. Allí trabaja para pacientes de Alzheimer y demencia, pero, tras 20 años de carrera y una vida de contrastes, el músico intenta entender la dualidad y el desarraigo por vivir en dos países sin quedarse definitivamente en uno u otro.

La proyección del documental se incluye en la programación de las propuestas valencianas fuera de concurso. Estos pases arrancarán el día 19 con 'Wunderblock', cinta de Alfonso Legaz. El día 20 se proyectará 'Carrícola, pueblo en transición', de José Albelda y Chiara Sgaramella.

'El pintor de calaveras', documental sobre el artista Pepe Dámaso, dirigido por el director valenciano cuatro veces nominado a los Goyas Sigfrid Monleón, también se proyectará el día 20. El 22 de octubre se realizará el pase de 'Cine i utopia', de José Serrador y Pablo Peris, y del cortometraje 'Salomé', de Rafa Gassent. El día 24 de octubre se cerrará el ciclo con 'In the middle of Norway'.