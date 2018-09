La Mostra entregará su Palmera de Honor al guionista Efthimis Filippou El festival, que se celebra del 18 al 28 de octubre, homenajeará al productor valenciano Pérez Giner y al pianista castellonense Carles Santos REDACCIÓN Viernes, 21 septiembre 2018, 00:53

valencia. La 33 Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrará del 18 al 28 de octubre del 2018 en los cines Babel y en La Filmoteca, entregará su Palmera de Honor al guionista griego Efthimis Filippou. El festival también rendirá homenaje a dos valencianos recientemente desaparecidos: el productor Josep Anton Pérez Giner y el artista multidisciplinar Carles Santos. El guionista Efthimis Filippou (Grecia, 1977), periodista y autor de cinco obras para teatro, recibirá la Palmera de Honor del certamen y, además, realizará una masterclass sobre escritura cinematográfica el 20 de octubre en la Filmoteca.

El creador, capaz de «cuestionar las estructuras sociales con sus obras», según la organización del festival, posee un estilo que mezcla lo cotidiano con lo absurdo, el humor negro y seco con la violencia más cruda. En esta retrospectiva de su carrera se proyectarán sus colaboraciones con el director Yorgos Lanthimos, entre las que destacan 'Canino', 'Alps' y 'Langosta'. Esta último filme, que le valió una nominación al Oscar, y 'El sacrificio de un ciervo sagrado', se han convertido ya, en menos de una década, en clásicos de culto. La Filmoteca también proyectará otras colaboraciones del autor con cineastas como Babis Makridis con la película 'L' o con la directora Athina Rachel Tsangari en 'Chevalier'.

El festival dedicará en esta edición ciclos a dos valencianos recientemente fallecidos. Entre ellos, el productor valenciano Josep Anton Pérez Giner, que participó en la producción de más de un centenar de películas. En la Mostra también se recordará la obra del artista polifacético Carles Santos con la proyección de algunos cortometrajes de este conocido director de películas experimentales.

El festival acoge el estreno de un documental sobre la vida del vocalista de La Habitación Roja Filippou, autor del guión de 'Canino' y 'Langosta', ofrecerá una masterclass el 20 de octubre

En la 33 Mostra de València se podrá ver 'El bueno, el feo y el malo', de Sergio Leone; 'Juguetes rotos', de Manuel Summers; 'La muchacha de las bragas de oro', de Vicente Aranda; 'El pico', de Eloy de la Iglesia; 'Mones com la Becky', de Joaquim Jordà y Nuria Villazán; 'Radiacions', de Judith Colell y 'L'Orquestra de les estrelles', de Eduard Cortés.

La Mostra también acogerá el 24 de octubre el estreno del documental 'In the middle of Norway', un proyecto que muestra la doble vida del vocalista de La Habitación Roja Jorge Martí. El protagonista narra su historia entre España y los fiordos noruegos, donde vive con su mujer afectada por una enfermedad crónica. Allí trabaja para pacientes de Alzheimer y demencia, pero, tras 20 años de carrera y una vida de contrastes, el músico intenta entender la dualidad y el desarraigo que supone vivir en dos países sin quedarse definitivamente en uno u otro.