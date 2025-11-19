Morat actuará en el Roig Arena el 23 de octubre de 2026 La banda colombiana, tras triunfar en los Latin Grammy, anuncia la gira por España el año que viene con su disco 'Ya es mañana'

La banda colombiana Morat hará parada en Valencia el próximo año dentro de su gira por España para presentar su último álbum 'Ya es mañana'. Y lo harán en el Roig Arena el 23 de octubre de 2026.

Se suma a la larga lista de artistas y grupos que actuarán el próximo año en este auditorio con nombres como los escoceses Biffy Clyro, el 3 de febrero; Laura Pausini, el 4 de abril; Aitana, el 22 de mayo o Rot Stewar, el 30 de junio.

Será el tercer concierto que realicen en España tras el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Navarra Arena, en Pamplona. Tras Valencia pasarán por Sevilla y cerrarán la gira española en Madrid, en el Movistar Arena.

'Ya es mañana está siendo uno de los trabajos más exitosos de Morat. No en vano, en las últimas semanas han ganado el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en Directo en Los 40 Music Awards.

Sus álbumes -desde aquel primer 'Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios', hasta este último, pasando por el multiplatino 'Balas Perdidas', han marcado los últimos diez años a varias generaciones que han hecho de las canciones de Morat la banda sonora de su vida.

Morat se ha embarcado en esta aventura de la mano de Iglesias Enteratainment con quienes ya se alió para su show en Tenerife de este año. El 'Ya es mañana tour' pondrá banda sonora al otoño de 2026 en España. La aventura de un grupo de amigos de Bogotá ha terminado siendo un sueño cumplido, y su segunda casa está en España.