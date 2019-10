Montesinos centra la segunda edición de Artenblanc El diseñador Francis Montesinos. / irene marsilla La cita de moda, que acogerá exposiciones, talleres y desfiles entre 2019 y 2020, reivindica el trabajo de una treintena de diseñadores N. CAMACHO VALENCIA. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:09

Los 50 años en la moda del valenciano Francis Montesinos centrarán la segunda edición de Artenblanc, la iniciativa que aúna diseño y museos y que se celebrará en Valencia, Castellón y Alicante durante este año y el que viene.

Charlas, exposiciones y desfiles servirán para reivindicar hasta una treintena de creadores de la Comunitat, que ven en este certamen la manera de dar visibilidad» a los diseñadores de la región», aseguró ayer su responsable, Josep Lozano. Sobre Montesinos se organizará un desfile que repase su extensa carrera. Pero también «la emergencia climática y el comercio justo» marcarán la agenda de un evento que dará el pistoletazo de salida el 29 de octubre con los encuentros en diversas universidades de la región con modistos como el propio Montesinos, Ulises Mérida o Estudio Savage.

En enero, en Valencia, tendrá lugar la fiesta que unirá a todos los participantes, entre los que se encuentran nombres como Juan Vidal, Ulises Mérida, Dominnico, Miguel Vizcaíno, Visori Fashionart, Cubero Quesada, Siglo Cero, Daluna, Andra Cora, Guatermelon, Estudio Savage, Paco Roca, Higinio Mateu, Hortensia Maeso, Yvan Andreu, Alejandro Resta, Eugenio Loarce, Roberto Diz, Greta by Claudia B., Isabel Serrano y Francis Montesinos.

Será en el Centro del Carmen donde se instale la muestra con los 30 diseños icónicos de los modistos. Después llegará a la Lonja de Alicante y al Museo de Bellas Artes de Castellón.

Para esta nueva edición, los organizadores cuentan con más presupuesto. Llega de la mano de la dirección general de Cultura y Patrimonio. De 70.000 ha subido a 120.000 euros. Pero eso no ha ayudado a que el proyecto se consolide anualmente y hayan pasado meses desde su primera edición.

Sin premios de moda

La directora general de Cultura, Carmen Amoraga, confirmó ayer que no se celebrarán los premios de la moda. El concurso público que buscaba empresas para organizarlos no ha logrado encontrar ninguna firma, por lo que el proyecto queda en el aire. Los responsables de Artenblanc aseguraron que ellos no pugnaron por hacerse cargo de estos galardones.