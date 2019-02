Del MoMA de Nueva York al museo valenciano La exposición 'Art for the people' se exhibe en el Centro del Carmen. / CONSUELO CHAMBÓ El espacio acoge la muestra 'Art for the people', un conjunto de nueve instalaciones del artista Xu Bing N. CAMACHO Sábado, 16 febrero 2019, 00:49

Con 11 años, el artista chino Xu Bing (Chongqin, China, 1955) vio como la llamada 'Revolución Cultural' de su país no sólo le separaba de sus padres, tildados por el régimen de 'capitalistas' y llevados a campos de reeducación, sino que le obligaron a aprender una nueva caligrafía. Este hecho le ha acompañado en su producción creativa hasta tal punto que se nutre del lenguaje y de la representación de las grafías para configurar unas piezas que, desde ayer, se pueden ver en Valencia. La primera gran exposición del creador chino en España recala así en el Centro del Carmen de Valencia. 'Art for the people' (Arte para la gente) es un compendio de casi una decena de instalaciones que se ubican en la sala Ferreres. La primera de ellas, que da la bienvenida al visitante, procede del MoMA de Nueva York. En el museo norteamericano ha expuesto sus creaciones, como también en el Metropolitan, el Victoria and Albert de Londres o el Bellas Artes de Taipei, entre otros. La pieza, una gran cartela en rojo, se puede leer 'Art for the people' -lema de la exposición en el Centro del Carmen-. Las letras que en ella aparecen son creación personal de este particular artista. Es más, ha creado un lenguaje propio que mezcla la caligrafía china con las letras del alfabeto latino. Para aprenderlo, además, el visitante podrá practicarlo gracias a una de las obras icónicas del autor, que ha instalado una clase de caligrafía en el museo valenciano.

En la muestra se exhiben otras grandes obras como 'Libro del cielo', que suscitó una importante polémica en su país al recrear una serie de libros sagrados que también contenían un lenguaje inventado, o la traducción a su particular alfabeto de uno de los poemas más conocidos del escritor valenciano Ausiàs March.

«Todas las obras de Xu Bing poseen un fuerte componente social, aunque, tal vez, el espectador no siempre se evidencie de ello; al igual que el humor, que también está en su trabajo. Él transporta sus vivencias a su producción artística, donde arte tradicional y conceptual van unidos», aseguró ayer la comisaria de la muestra, Marta Millet. Ella fue la encargada de presentar una serie de obras entre las que destacan también 'Caligrafías de palabras cuadradas' o 'Libro de la tierra'. El artista chino, que tenía prevista su visita a Valencia, no viajó a la ciudad por el fallecimiento de su madre. No obstante, Xu Bing estará en el Centro del Carmen en los próximos meses para presentar una publicación sobre su obra.