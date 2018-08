La memoria de Chirbes sigue latente El escritor valenciano Rafael Chirbes falleció tal día como hoy hace tres años. / ANDREU DALMAU / EFE Una cinta y la recuperación de sus obras preservan la figura del escritor en el tercer aniversario de su muerte | La adaptación al cine de la novela 'En la orilla' ya tiene finalizado el guión mientras la Fundación que vela por su legado prepara un segundo congreso sobre el autor NOELIA CAMACHO VALENCIA. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:35

El escritor valenciano Rafael Chirbes se marchó un 15 de agosto de 2015. Falleció dejando un legado literario inolvidable no sólo a ojos de los lectores, sino también bajo el de los expertos. Considerado como un maestro a la hora de retratar la corrupción y la miseria humana, tres años después de su fallecimiento, que se cumplen hoy, su figura sigue latente gracias tanto a la Fundación que trabaja para seguir manteniendo su obra como al futuro rodaje de la adaptación cinematográfica de 'En la orilla', una de sus novelas más célebres.

Premio Nacional de la Crítica y galardonado también con el Nacional de Narrativa, Chirbes (Tabernes de Valldigna, 27 de junio de 1949 - Tabernes de Valldigna, 15 de agosto de 2015) continúa siendo un exponente de las Letras españolas. Por ello, la Fundación que bajo su nombre ha velado durante este tiempo para que su figura no se olvide, pretende seguir en esta misma senda, iniciada con la reedición y traducción de algunas de sus obras -como los recientes 'El día que nevó en Valencia' o 'La bona lletra' en valenciano- y la celebración, el pasado mes de mayo entre las ciudades de Valencia y Dénia, de un congreso internacional que, bajo el título 'El universo de Rafael Chirbes' analizó con exhaustividad la vida y obra del literato valenciano. Tanto es así que, desde la entidad que cuida su figura, estudian ya no sólo la celebración de un segundo evento de estas características sino que también trabajan en la futura publicación de la conclusiones de este multitudinario encuentro, que reunió en la Comunitat a un numeroso grupo de expertos y estudiosos. Desde la Fundación Rafael Chirbes aseguran a LAS PROVINCIAS que, en la actualidad, debaten la fecha del futuro congreso. «Pensamos que debe hacerse cada dos o tres años para que haya material para debatir y analizar», sostienen. En esta línea, aseguran que «hay varias editoriales interesadas en sacar a la luz algunas de las ponencias que se pudieron escuchar en el congreso anterior». A todo esto, y pese a que, en palabras de los encargados de custodiar la Fundación «Chirbes fue muy claro al dejar constancia que si en vida no había editado algunos de sus textos inéditos no quería que se publicaran porque no tenían interés», también tienen en la agenda la recuperación de algunos de los escritos de los seis tomos de memorias que dejó tras su fallecimiento. «Son grandes volúmenes con muchos textos no sólo literarios sino de cine y de estudios sobre otras materias. Hay mucho que analizar y seleccionar qué es digno de editar», aseveran.

'En la orilla' Buenpaso Films rodará en 2019 la adaptación de la célebre novela. Estará dirigida por el alicantino Javier Balaguer. Congreso Tras el éxito del anterior encuentro, la Fundación prepara ya otro congreso aunque sin fecha concreta.

En el tercer aniversario de la desaparición del autor de otros libros imprescindibles como 'Crematorio', 'París-Austerlitz', 'La caída de Madrid' o 'Mimoun', también va tomando forma otro homenaje a su obra en forma de película. La productora valenciana Buenpaso Films, como asegura en su página web, ha finalizado el guión de la adaptación cinematografía de la laureada novela 'En la orilla'. La empresa, tal y como adelantó este periódico, está inmersa en el proyecto de llevar a la gran pantalla una historia cuyo punto de inicio es la aparición de un cadáver en el pantano de la ficticia localidad de Olba. A partir de ahí, Chirbes configuró una narración en la que dio todo el peso de la historia en el protagonista principal, Esteban, un individuo que se ve obligado a cerrar la carpintería de la que era dueño, dejando en el paro a los que trabajaban para él. El realizador alicantino Javier Balaguer será el director de la cinta. Este cineasta y guionista estuvo nominado a los premios Goya en la categoría de mejor director novel en 2001 por la película 'Solo mía'. Asimismo, el pasado junio finalizó la configuración del guión del largometraje, que no tiene fecha de filmación -aunque los responsables sostienen que será llevada al cine en 2019- ni elenco actoral confirmado. Sin embargo, el productor Enrique Viciano junto con Iván García firman la adaptación del complejo volumen.

La obra de Chirbes ya sabe lo que es enfrentarse no sólo a un rodaje, como fue el caso de la exitosa serie 'Crematorio', sino también a las tablas. Y es que, antes de llegar a las salas, 'En la orilla' obtuvo un importante reconocimiento en su adaptación teatral.