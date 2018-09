El mejicano Llaguno exhibe un toreo muy artístico en Algemesí

El mejicano Juan Pedro Llaguno hizo lo más torero en la tercera de la Setmana Taurina de Algemesí en la que se lidiaron novillos de Guadaira con cuajo de toro. Llaguno, torero de dinastía, con raíces aztecas y sevillanísimas en la familia, demostró haber decantado claramente su perfil artístico por estas últimas. En los dos novillos, más allá de donde le permitieron las condiciones de los guadairas, dejó perlas muy gustosas que denotan un toreo de escuela. Los lances a pies juntos, los remates, el ir y salir de la cara del toro le marcan como torero a tener en cuenta. A su manos fue a parar el único trofeo de la tarde.

Fuerte y guapo el primer novillo de Guadaira, que cogió a García Navarrete de muy mala manera en un quite por tafalleras. Por suerte, no hubo que lamentar mayores consecuencias. El novillo desbordó al chico y acabó muy enterado. Navarrete sufrió otra cogida cuando toreaba con la muleta de la que volvió a escapar de puro milagro. En su favor hay que decir que no se a achicó y volvió a la cara del toro con ánimo. Maltrecho hizo frente a su segundo, el mejor del encierro aunque en esta ocasión no hubo acople. Ovación y silencio fue su balance.

Al segundo novillo, serio y cuajado como sus hermanos, Llaguno le cuajó un precioso quite por lances a pies juntos, muy sevillanos. En el tramo final el de Guadaira resultó noblote pero muy a menos. El novillo de más cuajo saltó en cuarto lugar y Llaguno le recibió con bonitos lances y de nuevo mostró su buena mano izquierda. La faena tuvo firmeza y buen gusto.