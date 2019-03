Medio centenar de obras de Sorolla salen a la venta en el extranjero en sólo cinco años 'Pescadores valencianos', 'Niños en la playa' y 'Vuelta de la pesca' dejaron España para subastarse en Londres por 10,7 millones tras la autorización del Ministerio de Cultura NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 28 marzo 2019, 01:12

La semana pasada se conoció que siete herederos del pintor valenciano Joaquín Sorolla (Valencia, 1863-Cercedilla, 1923) están pleiteando con el Ministerio de Cultura para poder vender la obra 'Fin de jornada' en el exterior por unos cinco millones de euros. Cultura, concretamente la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, ha negado a la familia del artista el permiso para que la pieza salga de España basándose en que «es una obra de particular importancia para el patrimonio histórico español» y, además, hay abierto un expediente para declarar el lienzo 'Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero este hecho no es un caso habitual. El comité encargado de permitir la salida de piezas no suele negar el permiso a no ser que considere que esas creaciones son esenciales para el país pese a pertenecer a coleccionistas privados. Según los datos del Ministerio, a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, entre los años 2012 y 2017, sólo se rechazó la marcha de dos cuadros de Sorolla: el mencionado 'Fin de jornada' y 'Retrato de Don Juan Antonio García del Castillo'.

Es más, en este periodo, este departamento autorizó la exportación definitiva de más de medio centenar de obras, la mayoría de ellas para venderse en el exterior, concretamente en Londres. La capital británica, que en estos momentos acoge una gran retrospectiva sobre el maestro de la luz, ha concentrado el mayor número de lotes que han tenido a Joaquín Sorolla como estrella indiscutible. Es más, lienzos como 'Pescadores valencianos' (1895), que recibió el sí de la Junta de Valoración para abandonar el país, alcanzó en 2012 una cifra récord al venderse por 4,6 millones de euros en la casa Sotheby's.

La Junta de Valoración otorgó 59 permisos de exportación de piezas del artista entre 2012 y 2017

En este sentido, otra de las piezas icónicas del genio valenciano, en este caso perteneciente a la familia Pons-Sorolla, fue adquirida por 3,24 millones también en Sotheby's un año después. Se trataba de 'Niños en la playa' (1904), una joya del pintor.

Sólo un afortunado pudo pagar los 2,92 millones de euros que finalmente llegó a alcanzar 'Vuelta de la pesca' (1908) en 2014. Sotheby's volvió a sumar una gran cantidad de dinero por otra obra esencial del genio.

Pero la lista de piezas que pidieron el permiso para así exportarsefuer ade España alcanza las 50. La mayoría de las peticiones que recibe el Ministerio lo hace con la intención de vender al mejor postor, que suele estar lejos de nuestras fronteras. Lo cierto es que el arte de Sorolla se cotiza, sobre todo, en Londres. En Nueva York también ha sido capaz de llenar las pujas, pero es en la capital británica donde se han podido adquirir la mayor parte de las creaciones que pidieron la autorización para dejar España. El mercado del arte que apuesta por Sorolla lo hace, en mayor medida en el extranjero, donde los precios son más alto. Es el argumento que sostienen los descendientes del pintor para reclamar mediante vía judicial que un cuadro del artista pueda marcharse de España de forma legal.

Firmas como Sotheby's y Christie's copan las pujas por las creaciones del valenciano

Cabe resaltar que el Ministerio de Cultura, cuando recibe una petición de estas características, exige la valoración económica de la obra. Si el Gobierno estuviera interesado en adquirirlo, tendría prioridad. Pero en los últimos tiempos, el departamento que dirige José Guirao en la actualidad tiene un presupuesto muy restringido para la compra de arte.

Así, muchos coleccionistas recurren a las casas de subastas de la capital británica para desprenderse de lienzos de su propiedad -e, incluso, algunos dibujos- para engrosar sus cuentas corrientes. Sin embargo, no sólo Sotheby's se rinde a Sorolla, de quien también vendió 'Camino de la pesca' por 1,7 millones de euros en 2014 o 'Tarde tormentosa' (1904), que en 2017 recaudó 596.000 euros tras la puja -no corrió la misma suerte 'Recogiendo la vela', que no encontró dueño cuando salió al mercado con un importe de salida de 1,45 millones-.

Christie's también presenta a Sorolla como autor indispensable en sus lotes. Allí se vendió, por ejemplo, 'Pescador de quisquillas' (1908) en 2012 por 595.000 euros. En la casa londinense, un afortunado compró 'El tío Pancha' (1908) ese mismo año por 224.000 euros. Hasta los 496.000 euros se llegó a abonar hace apenas un año y medio por 'Llegada de las barcas' (1903).

Por otras firmas como Bonhams también han pasado obras del valenciano. En 2017, y con un precio que oscilaba entre los 160.000 y los 215.000 euros, se pudo adquirir 'Viejo pescador en la barca' (1898).

Asimismo, otras creaciones como 'Adelfas del patio de Sorolla' (1918) o 'Retrato de Carlos Urcola y su hija' (1914) se pudieron ver en el Museo de Bellas Artes de Valencia. De estas obras, sus propietarios solicitaron el permiso de exportación. En el caso de 'Adelfas' se subastó en Londres por 496.000 euros.