Máximo Huerta: «En las pequeñas cosas del día a día es donde están las grandes novelas» El escritor recibe el Premio de las Letras del Ateneo en la VII Noche Valenciana de la Letras, mientras que 'El Círculo Fénix, de Joaquín Ferry, gana el VIII Premio Nacional de Novela

El Ateneo Mercantil de Valencia se ha puesto de largo este miércoles por la noche con motivo de la VII gala de la Noche Valenciana de las Letras. En ella, el escritor Máximo Huerta ha sido distinguido con el 'Premio de las Letras del Ateneo 2025' por su trayectoria literaria. El galardonado ha destacado que «en las pequeñas cosas del día a día, en la familia o en el puchero, es donde están las grandes novelas, no hacen falta grandes escenarios». El otro protagonista de la velada ha sido 'El Círculo Fénix', de Joaquín Ferry, que ha ganado el 'VIII Premio Nacional de Novela'.

La gala ha tenido lugar en el Salón Noble. Máximo Huerta ha recibido el galardón de manos del concejal de Relaciones Institucionales de Valencia, Juan Carlos Caballero, y de la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa. Por su parte, la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y Toni Alcolea, director de la Editorial Olé Libros, han hecho entrega a Joaquín Ferry de su premio, dotado con 8.000 euros.

Huerta, que el próximo 28 de enero, presentará su nueva novela 'Mamá está dormida', ha explicado que acoge el 'Premio de las Letras del Ateneo' con el mismo o más entusiasmo que otros reconocimientos. «Los premios no te ayudan a escribir mejor, pero sí te dan mucha paz. Te da la sensación de que lo estás haciendo bien, más allá de los lectores, más allá de cómo vaya un libro, de cuánto guste». Según ha señalado el escritor, «este reconocimiento es una carga de batería gigantesca. Por quien lo concede, por quien lo ha tenido y porque, en todas las dudas que uno tiene, un premio como este es más que una palmada, un abrazo».

De la misma forma, ha calificado de «muy especial» el galardón concedido por recibirlo en su tierra. «Que reconozcan mi trayectoria en mi casa supone para mí un mayor reconocimiento, un sabor extra». Huerta ha remarcado que siempre ha presumido de su tierra y, de hecho, «suele estar presente en todas mis novelas, uno escribe de lo que conoce».

Durante su intervención en la gala de la Noche Valenciana de las Letras, ha reflexionado sobre la evolución de su voz literaria como escritor. «Me he dado cuenta que siempre he ido incidiendo en los mismos temas: la familia y el paso del tiempo». Se trata de «dos temas que me llenan de preguntas y trato de dar la respuesta con las novelas. La memoria, la pérdida de la memoria, el exceso de memoria, me parece que es lo que nos conforma como seres humanos».

Con respecto a si le inspira más una historia ajena o un recuerdo propio a la hora de iniciar un proyecto, ha recordado que absorbe de «todos aquellos que reflejan ese costumbrismo de las pequeñas cosas». Huerta ha insistido en que «en las pequeñas cosas del día a día es donde están las grandes novelas». Es más, ha asegurado que «no hace falta construir grandes escenarios, no hace falta hacer viajes en el tiempo porque en la cotidianidad, en el día a día, en la casa, en la comida, en el puchero, están las novelas».

Emocionado y expectante

Sobre su nueva obra 'Mamá está dormida', ha dicho sentirse emocionado y expectante. «Para mí la mejor inspiración es la vida. Y de un hecho real, como es cuidar a una madre, he tenido una epifanía que es esta novela». El escritor ha avanzado que «es un viaje con una madre, posiblemente el último viaje, en una autocaravana, los dos frente a frente, en busca del hermano que pudo tener el protagonista. Es un cara a cara entre una madre y un hijo».

Por su parte, la presidenta del Ateneo Mercantil ha puesto de relieve que uno de los objetivos de la Noche Valenciana de las Letras es «visibilizar y poner en valor el ingenio y la creatividad de quienes encuentran en la escritura una forma de vida, de arte y de compromiso cultural». En este sentido, Carmen de Rosa ha puesto de relieve la capacidad de Máximo Huerta para conquistar al público «con una voz literaria única, sincera y profundamente humana».

«Su obra, diversa y comprometida con la emoción, refleja una trayectoria sólida y merecedora de este reconocimiento», ha resaltado. Además de su indiscutible talento como escritor, «queremos resaltar tu calidez, tu cercanía y generosidad como persona, y por contribuir con orgullo a la proyección cultural de nuestra tierra», ha añadido De Rosa.

En cuanto al otro protagonista de la velada, Joaquín Ferry, ganador del VIII Premio Nacional de Novela del Ateneo con su obra 'El Círculo Fénix', ha dicho sentirse «muy orgulloso» del galardón concedido por tratarse de un premio de reconocido prestigio. «No es sencillo hacerse con esta distinción porque me consta que aspiran a él muchos escritores conocidos», ha admitido. El Premio Nacional de Novela del Ateneo conlleva un premio en metálico de 8.000 euros así como la publicación de la novela por la Editorial Olé Libros, que colabora en este concurso literario.

'El Círculo Fénix' es una novela basada en hechos reales que muestra por primera vez una inquietante visión sobre las mafias que operan a través de la 'dark web', un territorio virtual pero muy peligroso. Transitan la historia criptohackers, periodistas digitales y policías especializados en la lucha contra el cibercrimen, junto con jueces estrella y expertos del Vaticano, que se alían para combatir esta plaga tecnohermética.

Joaquín Ferry tiene varias obras inéditas y publicadas, que incluyen poesía, ensayo y novela. Ganó el Premio de Novela Ciudad de Alcalá en Madrid. Es autor de 'Los ángeles caídos', galardonada en el año 2023 con el Premio Ciudad de Onda de Novela y ha quedado finalista en el Premio Mario Vargas Llosa, en el Premio Hemingway de Literatura y en el Premio Azorín.