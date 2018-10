Maura habla del dolor en Valencia La actriz Carmen Maura presenta en Valencia su última obra, 'La golondrina'. / J. monzó La obra 'La golondrina', que se podrá ver hasta el domingo en el Olympia, «es una reflexión sobre las consecuencias del odio» La intérprete regresa a las tablas con un drama «sanador y reconfortante» SARA ROQUETA VALENCIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:21

Tras cuatro años alejada de las tablas, la actriz Carmen Maura vuelve a los escenarios con 'La golondrina', «la obra más dramática» a la que la intérprete asegura haberse enfrentado en toda su trayectoria. El espectáculo, que ayer se estrenó en el teatro Olympia de Valencia y se podrá ver hasta este domingo, es una historia que ahonda en las relaciones personales y el dolor.

Una pieza profunda, escrita por Guillem Clua y dirigida por Josep María Mestres ante la que Maura sintió, desde el principio, una pequeña responsabilidad. «Esto es lo que me hizo decir que sí». Y no pasó de largo la oportunidad de interpretar a la señora Amelia, una profesora de canto que recibe en su casa a Ramón (interpretado por Félix Gómez), un hombre que desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida.

El título de esta función no surge de forma azarosa. 'La golondrina' es la canción que el joven cantará en memoria de su madre y además el motivo que unirá a dos personajes marcados por un mismo pasado: el atentado terrorista de signo islamista que sufrió la ciudad el año anterior. De hecho, la obra está inspirada en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando (EE UU) en junio de 2016. Para la construcción de cada una de las escenas dramáticas, la intérprete ganadora de cuatro goyas aseguró ayer que los ensayos han sido «tremendamente duros», ya que son sólo dos en las tablas. Sin embargo será suficiente para llevar al público por un viaje en el que se pretende «comprender el sinsentido del horror, las consecuencias del odio y las estrategias que utilizamos para que no nos destruyan el alma», confirmó el autor de 'La golondrina', Guillem Clua. Bajo esta premisa el espectador acude a ver una función prácticamente virgen sobre la que no se han podido desvelar más detalles.

«Hay mucho de sorpresa de lo que les pasa a estos personajes y es mejor que el espectador no sepa nada», adelantó Gómez en la presentación del espectáculo. Este factor sorpresa forma parte de la magia de una función que, según Maura, es «especial, emocionante, que toca mucho los sentimientos, la comunicación y los amores».

A pesar de que la obra desvela el lado más dramático de Maura, 'La golondrina' es también una reflexión, un canto al dolor, en el que el público «llora un poco, pero al final todo el mundo sale muy contento y muy reconfortado», indicó la actriz. La intérprete regresa una vez más a Valencia donde asegura que ha tenido «momentos maravillosos» de su carrera y espera que este sea otro que añadir.