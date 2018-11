MATICES DEL LENGUAJE La lectura de los clásicos y ser más receptivos con los americanismos nos permiten expresar con mayor riqueza nuestras ideas RAFA MARÍ Lunes, 5 noviembre 2018, 00:14

Colombia, Perú, México. Los americanismos son palabras de lenguas indígenas utilizadas en otros idiomas, sobre todo el castellano. Canoa, hamaca o chocolate, por ejemplo. Estos términos, que utilizamos desde hace siglos en España, son de origen iberoamericano (Colombia, Perú, México...). Es justo que seamos receptivos con los americanismos. Justo y útil, al permitirnos expresar con mayor riqueza verbal nuestras ideas.

Tabaco. Creemos que la palabra 'tabaco' pertenece al patrimonio del idioma castellano. No es así. Puede resultar sorprendente, pero lo cierto es que los pueblos europeos no utilizaban el tabaco antes de la conquista del Nuevo Mundo. El tabaco empezó a popularizarse en Europa en el siglo XVI, mientras que en América se consumía desde miles de años antes de Cristo. Los pueblos índigenas lo utilizaban para masticar, comer, fumar y hacer ungüentos medicinales. La palabra 'cacao' viene del náhuatl 'cacáhua'; 'loro' o 'piragua' son de origen caribeño; 'macuto' procede del antillano...

Rubí. Recientemente le pregunté a Rubí, la señora colombiana que ha estado cuidando y limpiando mi casa el pasado octubre, si había hecho caca mi perrita inválida, a la que sacamos a la terraza varias veces al día. Rubí dijo con énfasis: «¡Harta!». Creí que la buena mujer se rebelaba ante la tarea de tener que limpiar la mierda de mi perrita. Sospecha infundada. Rubí empleaba un buen castellano: 'harta' puede sustituir al adverbio 'muy' ('harta cansada') y también significa 'abundantemente'. Rubí, abnegada y alegre, se limitaba a informarme de que la perrita había cagado mucho.

Halloween. El 31 de octubre fue, este año, el último día de trabajo de Rubí en mi casa. Al despedirnos le comenté: «Esta es la noche de Halloween». Rubí no me entendió. «¿Jaloven?». Influido en demasía por la película de Carpenter de 1978, se lo expliqué. Entonces, con mayor imaginación poética que la mía, Rubí exclamó: «¡Ah, la noche de las brujitas!».

Clarín. Últimamente leo con frecuencia los artículos periodísticos de Clarín (1852-1901). Sus combativos 'paliques' son una fuente de alto estilo literario y de divertida capacidad polémica. Me apunto en una libreta las expresiones felices -lo son, incluso siendo discutibles- de Clarín: «El que tiene razón sin saberlo, no la tiene».

Representación. Sobre la palabra 'representación', que tanto utilizamos aplicada a la funciones de teatro, pregunta Clarín oportunamente: «¿Por qué llamamos 'representación' a lo que se presenta por primera vez?».

Pérez Galdós. De Clarín me voy a los brazos de Benito Pérez Galdós, no tan buen prosista como Clarín pero un narrador maravilloso y de tan largo alcance que es casi inabarcable (Clarín murió joven y sólo tuvo tiempo de dejarnos una novela magistral, 'La Regenta'). Dice Galdós de su personaje, el cura Salmón, en el episodio nacional 'Napoleón, en Chamartín': «... Pues su humor de mantequillas era tal que no se le vio colérico más que una sola vez».

Humor de mantequillas. Galdós me descubre esa curiosa expresión, tan visual: «Humor de mantequillas». No la conocía. Busco su significado y no encuentro nada en internet (la biblioteca infinita que soñó Borges). Así pues, especulo por mi cuenta en torno a su significado: «Carácter apacible, de buen conformar, nada dado a los enfados subidos de tono».

«Me puse en cobro». Del narrador de 'Napoleón, en Chamartín' es otra expresión coloquial que suena algo rara en la actualidad: «Me puse en cobro». Tampoco la encuentro en internet (quizá no haya bibliotecas infinitas, o uno tal vez es mal buscador de antiguas frases hechas).

A buen resguardo. Para culminar este voluntarioso artículo sobre los matices del lenguaje interpreto por mi cuenta el significado de «me puse en cobro»: huir a toda prisa, ponerse a buen resguardo en el primer patio que encontremos abierto, mantenerse lejos de los energúmenos que intentan aprovecharse de nuestras inseguridades y nuestros bolsillos...

Majo Grimaldo. Con mucha añoranza, dedico este artículo a Majo Grimaldo (Valencia, 1970-2018), siempre rápida y certera cuando corregía mis incongruencias o redundancias lingüísticas. Descansa en paz, querida amiga.