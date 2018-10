Martín Noguerol, pintor: «El arte trata de hacer visible lo invisible» Martín Noguerol en la sala Chirivella Soriano, donde muestra su obra. / Jesús Signes El creador alicantino, que expone ahora en la Fundación Chirivella Soriano, considera que la políticas públicas han de servir «como apoyo leal al mundo del arte» LAURA GARCÉS VALENCIA. Lunes, 8 octubre 2018, 00:29

Martín Noguerol (Alicante, 1958) ha colgado su obra en la Fundación Chirivella Soriano. Bajo el título 'Constructo geométrico' presenta una exposición de pinturas realizadas entre 1982 y 2006. La muestra es «como un viaje que puede saltar de una etapa a otra».

-¿Qué quiere comunicar con esta muestra?

-Eso es más complicado. No concibo el arte con un mensaje explícito. Se trataría en todo caso, como dice Manuel Chirivella en su texto, de hacer visible lo invisible. Yo trabajo en cuestiones que de alguna forma son intelectualizadas: el tiempo, el vacío, lo sacro, la filosofía, la arquitectura. Hay una serie de cuestiones que me interesan mucho y que intento trasladar a mis obras. ¿Significado? Sería muy complejo hablar de qué significa una obra, de qué quiere comunicar al espectador. En principio lo que quiero trasladar es que el espectador se interese por la obra, que entienda que el arte geométrico no es inaccesible, sino tan accesible -entre comillas- como puede ser el figurativo.

-Usted inició su carrera en los 80 ¿Cómo era la situación artística entonces y cómo es ahora?

-Cuando empiezo a pintar soy un autor que todavía cree en la obra como cuestión social. Estábamos aún, si no en la Transición, sí en momentos en los que había un revulsivo como la Movida en Madrid; el socialismo aunando a pintores para que dieran una muestra de la modernidad. Todo eso ha cambiado, antes había más grupos. Las exposiciones colectivas tenían mucho más sentido. Respecto a mi obra, me muevo en los mismos parámetros. Soy un poco heredero de una tradición de la abstracción geométrica y no he cambiado sustancialmente.

-En este momento, ¿cómo diría que se encuentra el arte en la Comunitat Valenciana?

-Hemos pasado por una etapa en la que hubo un cierto desprestigio -no hablo en clave política, sino artística- de instituciones que tenían mucha relevancia como el IVAM. Ahora hay un cierto intento de recuperarlo. No sé las políticas de exposiciones a qué se atienen, si hay una política clara. El momento actual es muy variado y variable. El IVAM nace con una proyección del arte valenciano, al margen de que tiene proyección nacional e internacional, pero intenta fundir lo valenciano. Esta parte era de las que más me interesaba: dar visualización a los artistas valencianos que estaban un poco desamparados. Actualmente muchos centros de arte se han vuelto muy internacionales. No lo veo mal, pero hay artistas que tienen dificultad para exponer.

-¿Qué necesita el arte y los artistas valencianos para poder avanzar?

-El arte hay varias formas de verlo. Hay gente que considera que la política no debería intervenir con lo cual los museos tal como los entendemos en España desaparecerían, entonces ocurriría como en EE.UU. Lo privado tomaría las riendas de todo. Yo creo que e Estado debe intervenir, pero debe hacerlo no como intervencionismo, dirigismo, sino como apoyo leal al mundo del arte.

-¿Puede definir su estilo?

-Abstracción geométrica. Sobre ella ha habido muchas etiquetas. Se puede colocar desde el constructivismo, suprematismo, las etiquetas de las vanguardias antiguas. Luego ha habido pintura concreta, neogeometrismo. Es una cosa que está bien para los diccionarios, pero que al final no define nada. Que alguien me diga «usted es un pintor minimalista», pues sí puedo serlo. «Usted es un abstracto geométrico», pues también. Minimalismo es una cuestión americana y yo no puedo serlo porque soy de donde soy. Me siento más cerca de la tradición europea, al constructivismo, a la Bauhaus.

-¿Qué importancia tiene en su obra la investigación y el pensamiento?

-Mi obra es el resultado de la investigación y el pensamiento. No lo entendería de otra manera. Yo no me levanto y digo me pongo a pintar, sería incapaz si antes no he reflexionado y de alguna forma también soñado y visualizado todo eso en imágenes casi oníricas.

-¿Qué proyectos tiene ahora?

-Estoy escribiendo un ensayo y tengo una propuesta del Museo Oteiza en Navarra, para una exposición individual, pero aún no tiene fecha. No hago proyectos a largo plazo, voy día a día. Ahora estoy trabajando en escultura, en la exposición se podrán ver algunas piezas, maquetas.