María Heredia: «Estar tan enganchados a las tecnologías anula nuestro pensamiento crítico»

¿Imaginas una sociedad en la que el sexo fuera un medio de control del Estado, donde las personas tuvieran que «producir para poder follar»? ... Esta es la interesante premisa de 'Azul Bosques', la obra dirigida por María Heredia y escrita por David Gaitán que se podrá ver en La Rambleta este sábado 15 de noviembre y que ahonda en un mundo en el que los seres humanos han sucumbido a las amenazas de las tecnologías hasta límites extremos.

Hablamos con Heredia sobre la importancia que la sociedad otorga al sexo, sobre cómo las tecnologías anulan nuestra conciencia crítica y, como no, sobre la obra.

-La sociedad moderna otorga al sexo una importancia enorme, probablemente más de la que realmente tenga. Quizás fruto de que durante siglos, la religión lo ha condenado, ahora esta es la respuesta. ¿Tú qué idea has querido transmitir?

-La verdad es que cada vez intento tener menos objetivos a la hora de transmitir algo concreto con el espectador. He planteado una fragmentación del mensaje, que al espectador le llega encriptado. Esto genera valor a nivel estético, lo que aporta muchas sensaciones. Todo para que, luego, el espectador se lleve a casa algo de esa abstracción. Para mí, lo que contamos no está tan alejado de la realidad. Ese vértigo está implícito en la sociedad. Estamos tan enganchados a la tecnología y tan manipulados que, aunque no lo creamos, se nos anula el pensamiento crítico en favor de la masa, de Tiktok, de las noticias sin contrastar. Hoy en día, hay una cantidad tan grande de información que no se puede gestionar. Y en ese punto, surge una idea: todo lo que tiene que ver con el sexo es lo que no nos pueden quitar como seres humanos. Lo puramente carnal. Es un conflicto sobre el que todos podemos reflexionar. En la obra queda bastante abierto. Me interesaba proponer un acto estético donde cada uno hiciera su lectura.

-Unido al sexo, esta obra habla de amor. De amor en un mundo hiperconectado en el que las cosas reposadas tienen cada vez menos cabida. ¿Qué me puedes decir de esto?

-Creo que, en general, todas las obras hablan del amor, de qué forma cambia, de lo antagónico que puede ser o del primer motor que siempre ha sido para el ser humano. El ser humano siempre habla del amor ante cualquier situación, ya sea desde el odio, desde lo carnal o desde el amor propio. En la obra, las relaciones sexuales se anulan, no se hace hincapié en eso porque partimos de un punto en que los personajes, alienados, son casi autómatas.

-La obra plantea la pregunta de hasta qué punto somos víctimas de las tecnologías. ¿Hasta qué punto lo somos?

-Somos víctimas totalmente. También está la cuestión de la culpa que cada uno tiene y cómo la gestionamos. La tecnología, o la abrazas y la usas como toca (lo cual es prácticamente imposible) o nos hará cada vez más borregos. Cada vez veo la sociedad más manipulable, con menos pensamiento crítico. Vas en el metro y todo el mundo está mirando el móvil. No nos miramos entre nosotros y cada vez cuesta más levantar la vista. Las grandes potencias y las grandes empresas nos controlan. Dejamos nuestros derechos a su merced. Somos víctimas.

-¿Hay algo de optimismo en la obra?

-Creo que, cuando hago una propuesta así, siempre intento que no sea optimista como tal. No me interesa dejar un final con algo de esperanza. Lo que me interesa es estirar el conflicto, llevarlo a un límite trágico. Hay optimismo en el momento en que la persona analiza lo que está viendo: los protagonistas se revelan como seres humanos contra el sistema.

-Y se basa en '1984', de Orwell, ¿no?

-La gran obra de Orwell, la gran distopía, un referente que no nos podremos quitar nunca de encima. Y nos basamos en otros referentes distópicos más recientes como 'Black Mirror' o 'El cuento de la criada'. ¿Hasta qué nivel de criada puedes llegar tú? Me interesa la capacidad del ser humano para soportar el conflicto. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Puedo llegar a convertirme en un lobo?

-La sociedad actual está cada vez más controlada, eso es un hecho. Hay quien ve esto como una garantía de seguridad y de derecho para quienes siempre han estado discriminados y hay quien ve esto como una manera de navegar hacia los autoritarismos. ¿Tú qué opinas?

-Hay una parte de las nuevas tecnologías que nos ayuda mucho. El hecho de estar conectados en tiempo real con el otro lado del mundo, la cantidad de información de la que podemos hacer uso… Hay muchos colectivos discriminados que se encuentran gracias a las redes. En ese sentido, es un avance. Y a nivel científico, la IA está acelerando mucho los avances. Sin embargo, como seres humanos somos egoístas por naturaleza. Y somos bastante destructivos. Las tecnologías, en ese sentido, son un arma de doble filo. Tienes que tener conciencia del uso que haces. Y deberíamos controlar el consumo, que está desatado. El arte está para plantear estas cuestiones.

-¿Cómo está siendo trabajar con David Gaitán?

-La primera vez que leí el texto yo me quedé muy sorprendida. No es el típico texto dramático, sino que trabaja desde lo fragmentado. Hemos metido mano en la dramaturgia y ha quedado un trabajo genial. Además, tiene una carga de imágenes y referentes que me permitía abrir un universo referencial muy potente a nivel estético. Aunque no lo parezca, todo ha salido muy fácil.

-En esta propuesta tiene mucho peso no solo la historia, sino también las luces, el sonido y la escenografía. ¿Qué me puedes decir de esto?

-Cada vez me interesa más el lenguaje posdramático que tiene que ver con la fragmentación, donde el texto ya no es la cúspide, sino que todos los elementos se articulan para un mismo fin. Tengo la suerte de trabajar con gente maravillosa como Javier Ruíz de Alegría, Álvaro Barroso, Vera Morcillo, José Miguel Hueso… Han hecho un trabajo creativo importantísimo. La estética y la belleza son primordiales en la obra. Y los actores… Blanca León y Rodrigo Casillas han hecho un trabajo actoral y corporal brutal hasta llegar a ser esos autómatas que queríamos. Y también la luz, que es un personaje más en la obra. Concibo todos los lenguajes como personajes.

-Hay quien dice que en el momento en que empiecen a diagnosticar adicciones a los móviles vamos a flipar con la cantidad de gente que pondrá nombre a algo que hasta ese momento no habrá puesto nombre. Todos somos un poco adictos. ¿Cómo ves la situación?

-Me asusta y no me viene bien, así que he tomado la decisión de irme cada noche a la cama con un libro, sin coger el móvil. No me cuesta mucho, porque yo no soy muy de redes, me aburren bastante. Pero el panorama lo veo complicado. Veo un futuro bastante turbio, una coyuntura política internacional muy complicada, muchísimo odio… Y la adicción a los móviles no nos permiten parar a reflexionar y pensar. Están construyendo un planeta de borregos manipulables, porque es lo que interesa. Y todo por el poder y el dinero.