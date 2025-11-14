Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
María Heredia

María Heredia: «Estar tan enganchados a las tecnologías anula nuestro pensamiento crítico»

Llega a La Rambleta con 'Azul Bosque', una distopía teatral en la que el sexo se convierte en moneda de cambio

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

¿Imaginas una sociedad en la que el sexo fuera un medio de control del Estado, donde las personas tuvieran que «producir para poder follar»? ... Esta es la interesante premisa de 'Azul Bosques', la obra dirigida por María Heredia y escrita por David Gaitán que se podrá ver en La Rambleta este sábado 15 de noviembre y que ahonda en un mundo en el que los seres humanos han sucumbido a las amenazas de las tecnologías hasta límites extremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  9. 9 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias María Heredia: «Estar tan enganchados a las tecnologías anula nuestro pensamiento crítico»

María Heredia: «Estar tan enganchados a las tecnologías anula nuestro pensamiento crítico»