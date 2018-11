Mafalda Bellido: «La dramaturgia femenina valenciana está en muy buen momento» La dramaturga y actriz Mafalda Bellido. / lp La escritora y actriz, que acaba de estrenar 'Chucho' en la sala Ultramar, reivindica la importancia de los espacios alternativos, que «han ayudado a las nuevas voces del teatro» NOELIA CAMACHO VALENCIA. Lunes, 5 noviembre 2018, 00:14

Cuando se habla con la dramaturga valenciana Mafalda Bellido se puede entrever que los nervios por el estreno de 'Chucho', la obra que ha escrito e interpreta hasta el 18 de noviembre en la sala Ultramar, ya se han pasado un poco. La autora, que acaba de impulsar la compañía La Zafirina, defiende la necesidad de que las nuevas voces de la escena de la Comunitat tomen su lugar sobre las tablas. Cuando se le pregunta por la obra, una tragicomedia en la que una pareja no sólo se enfrenta a la pérdida de su mascota sino también al desgaste y al desamor, destaca la ilusión de todo el equipo que hay detrás del montaje. Por ello, resalta el papel de las salas alternativas de la ciudad para dar voz a la dramaturgia de la Comunitat, sobre todo a esas autoras que, afirma, «están encontrando su hueco en los escenarios».

-¿Qué va a ver el espectador en 'Chucho'? ¿De dónde surge este montaje?

-Fue el germen del texto que ganó el segundo Torneo de Dramaturgia. Partió de unas premisas muy básicas: dos personajes, una pareja, que se enfrenta a una pérdida, en este caso su mascota. Pero me sirvió como excusa para hablar del amor, de las relaciones y, también, del desamor.

«Nuestra lucha es que las obras estén un tiempo importante en la cartelera»

-¿Es más complicado, requiere de un mayor esfuerzo el hecho de interpretar un personaje creado por una misma?

-Cuando lo escribí, no estaba pensado para mí, sabía los actores que quería en mi mundo ideal. Siempre los tuve en mente. Pero después de ganar el torneo, decidimos que fuera nuestra compañía, La Zafirina, la que produjera el montaje. Ahí surgió la idea de actuar y vi que me apetecía mucho. Luego contamos con el actor Jordi Ballester y aquello me encantó. También tengo que destacar a todo el equipo que hay detrás, a Xavier Puchades por dirigirla.

-Se podría decir que es casi una rareza en la cartelera de la ciudad el hecho de la obra vaya a estar cerca de un mes en el escenario cuando muchos montajes apenas hacen cuatro o seis funciones....

-La sala Ultramar es mi casa. Yo fui socia del proyecto aunque luego por circunstancias personales me alejé. Pero es mi hogar. Allí también se pudo ver 'Como si el fuego no fuera conmigo' y funcionó muy bien aunque me quedé con la sensación de que si hubiera estado más tiempo hubiéramos llenado. Esa es la gran lucha, la de apostar porque las obras estén un tiempo importante en cartel. Hacemos un trabajo titánico, en el que detrás hay muchas personas. Debemos dejar que las cosas posen, que funcione el boca-oído. Aunque a veces se repongan, se pierde la emoción inicial, cae un poco. Yo confío en que el público responda.

-¿Los dramaturgos de la Comunitat tienen presencia en los escenarios valencianos?

-Creo que durante todos estos últimos años hemos tenido la suerte de contar con las salas alternativas, donde los dramaturgos hemos podido avanzar y realizar trabajos. Ellas han sido la plataforma para que nuevas voces hayan surgido y hayamos podido mostrar nuestra forma de entender el teatro.

-¿Qué papel tiene el sector público? ¿Apoya?

-En los últimos tiempos, Cultura ha decidido apoyar iniciativas como el Torneo de Dramaturgia, que fue una idea de Creador.es. Ellos han cogido el testigo, que está muy bien después de una época difícil para el sector, pero son iniciativas que se deben de consolidar. La asociaciones de profesionales y las compañías no tenemos que bajar la guardia y debemos estar vigilantes para que sigan adelante.

-Hablaba de nuevas voces en la dramaturgia de la Comunitat. ¿Entre ellas hay voces femeninas? ¿Las autoras teatrales han encontrado su espacio?

-La dramaturgia femenina valenciana está en muy buen momento. Hay muchas compañeras con trabajos maravillosos. Estamos encontrando un hueco que, sin embargo, viene de un trabajo de mucho tiempo.

-Su compañía, La Zafirina, nació no hace mucho tiempo. ¿Hay ayudas de la Administración para proyectos teatrales?

-En este caso, los dos montajes de la compañía sí que han recibido ayudas. Pero son pequeñas y no cubren toda la producción. Nosotros invertimos en nosotros, es una apuesta por nuestro trabajo, por nuestra visión de lo que es el teatro.