Luis Piedrahita: «Cuando tienes talento, puedes hacer chistes de todo, pero si eres un zafio, mejor cállate»

A Luis Piedrahita se le conoce por ser certero en la palabra como Robin Hood lo es con su arco. Se le conoce también por ... hacer reír a la gente de una manera singular: encontrando algo majestuoso y digno de análisis en asuntos normales como escoger la leche en el supermercado, poner una lavadora o atarse los zapatos.

Se le conoce por sus libros y, también, por sus espectáculos. Sobre esto último, los valencianos están de suerte, porque este viernes y sábado a las 22:30 horas, Piedrahita trae al Teatro Olympia el show 'Apocalípticamente correcto', donde, por primera vez, fusiona magia y humor.

Hablamos con el artista sobre su espectáculo, sobre los límites del humor, sobre el talento y la libertad como conceptos y sobre su trayectoria.

-En tu show partes de la idea de que el humor es lo que hace la vida soportable. Esa reflexión es muy interesante, porque hasta en las tragedias más grandes, el humor sale a relucir en los momentos más inesperados. ¿Qué me puedes decir de esto?

-Más que como una virtud del humor, veo esto como un defecto, porque la gente cree que el humor sirve para muchas cosas y, desde un punto de vista pragmático, no sirve para nada. El humor no hace que un coche estropeado vuelta a andar, ni que vuelva la persona amada, ni que un grifo deje de gotear. Lo único que hace es que todo eso sea llevadero. Siempre digo que el humor es como el sistema de amortiguación de un coche: a quien no lo tenga, todas las piedras del camino le resultarán molestas. Esa es su utilidad: hace la vida soportable. Solo sirve para eso.

-¿Por qué has elegido la libertad como leit motiv de este espectáculo?

-Me pareció que «libertad» es una palabra de la que todo el mundo se quiere apropiar. Me dije: vamos a ver qué es exactamente la libertad. Conforme ahondaba, me fui encontrando con respuestas a preguntas que ni siquiera me había planteado. Lo primero que me encontré al bucear en este concepto es el miedo y la esperanza. Son los dos motores del ser humano. El miedo te hace retroceder, te ata, te bloquea. Y la esperanza te empuja, te invita a avanzar. De eso habla el show: de la libertad y de los motores que nos mueven.

-Tu humor siempre ha estado muy unido al uso del léxico, es decir, haces reír hablando muy culto, muy enrevesado.

-No tengo un gusto solo estético por el idioma, sino también un gusto práctico. El idioma es la única herramienta de la que disponemos para recibir y entregar lo más valioso que tenemos, que son nuestras opiniones, pensamientos y sentimientos. Cuanto más pobre sea tu idioma, más difícil va a ser compartirlo. Si uno solo tiene seis palabras y está perdidamente enamorado de otra persona, cuando se lo transmita, la imagen que revele estará pixelada. El idioma otorga nitidez a la imagen que tenemos dentro.

-Eres conocido también por encontrar la grandeza en lo pequeño. ¿Cómo entrenas esa mirada para ver lo extraordinario en lo cotidiano?

-Intento buscar las metáforas que esconden las miserias del día a día, de lo doméstico. El show trata de libertad, pero en ningún momento hablo de libertad como tal, sino que empiezo a hablar de hasta qué punto somos libres cuando, en el supermercado, escogemos entre leche de soja, de almendra, de avena… Ahí debajo, está escondida la pregunta de para qué sirve la libertad. Además, para hablar de libertad, enseguida hay que hablar de responsabilidad, que es lo que la gente nunca quiere ver. La libertad entraña una responsabilidad. Spiderman dijo algo parecido (ríe). Tú puedes hacer lo que quieras, pero eres responsable de tus actos, no vale dejarlos ahí, tirados como la bolsa de basura que se te olvida en la puerta.

-Hablas en tu espectáculo, también, de la libertad de expresión. El mundo del humor está un poco dividido entre los que piensan que la sociedad tiene la piel muy fina y se debería poder bromear sobre todo y los que piensan que hay cosas sobre las que, por respeto, es mejor no bromear. ¿Tú te adscribes a alguna de estas dos ideas?

-A mí me gusta ser responsable de mi humor, y hay temas sobre los que no me veo capaz de hacer un chiste. No es que no se pueda hacer, sino que que no me veo capaz. El límite del humor, para mí, está en el talento del humorista. ¿Se puede hacer humor sobre el Holocausto, por ejemplo? Me dirás: sí, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y yo te digo, ¿y el día que liberaron los campos de concentración? Ese día en que todavía olía a carne quemada, ¿se podían hacer chistes? Y me dirás: no, claro que no. Pues Tonino Guerra, el poeta italiano, que estuvo en un campo de concentración, hizo un chiste al salir. Está escrito, de hecho, en un poema suyo llamado 'La mariposa'. Dice: «Yo he estado contento muchas veces, pero la vez que más contento he estado es cuando me liberaron en Alemania, vi una mariposa y la miré sin ganas de comérmela». Eso es casi un chiste, y al mismo tiempo es la manera de explicar cómo a un poeta le han robado la posibilidad de disfrutar de la belleza y se la han tornado en obsesión por subsistir. Es algo muy complejo de explicar, pero cuando tú tienes el talento de Tonino Guerra, puedes hacer un chiste así. Pero si vas a hacer una chorrada zafia, mejor cállatela. Si no vas a hacer que la gente que lo pasa mal esté un poco mejor, entonces, ¿para qué? El humor tiene que mejorar un poco el mundo, no empeorarlo. Hay dos formas de estar en el mundo ante lo que no te gusta: una es destruir lo que no te gusta y, la otra, construir más de lo que sí te gusta. A mí se me antoja más interesante la segunda opción. Siempre entendí el humor como un arma de construcción masiva.

-¿Recuerdas el momento en que descubriste que querías hacer reír a la gente?

-Creo que ese momento no ha llegado todavía (ríe). Lo que sí sucedía es que disfrutaba mucho con los tipos divertidos que había en mi clase. En mi colegio había gente muy divertida. Yo no era ni de lejos el que más, pero era capaz de entender y valorar lo que hacían, incluso mucho más que ellos. Decían una cosa y yo, de manera absolutamente intuitiva, me decía: Qué cabrón, qué bien ha sabido hilar esto que acaba de decir el profesor, cómo lo ha condensado de esta manera y le dado la vuelta para ponerlo en contraposición con esta idea que sucedió en la clase anterior. Y el tipo lo había dicho sin pensar. Yo era capaz de rastrear todo lo que había debajo. Los admiraba mucho y ellos no entendían por qué les admiraba.

-¿Te consideras un tipo brillante?

-En absoluto. Conozco a tipos brillantes. A mi alrededor los veo, los reconozco y me digo que ya me gustaría ser como ellos. Mi único superpoder es que yo aguanto más que nadie encima de la silla. Muchos se sientan y a las dos horas ya se han cansado de escribir y se levantan. Yo sigo ahí hasta que el chiste esté perfecto. Esa es mi única ventaja: tengo el culo más duro que algunos de mis compañeros.

-Si no fueras humorista, ¿a qué te dedicarías?

-Me hubiera gustado ser médico, pero me desmayo al ver la sangre, así que, claro, estaba complicado.

-También te dedicas a la magia. ¿Qué te gusta más? ¿La magia o el humor?

-En este show, por primera vez, combino ambas cosas. Este show termina con uno de los mejores juegos de magia que he hecho en mi vida. No podría elegir. Normalmente no me gustaba combinar ambas cosas en un mismo show porque al que le gusta la magia no le gusta el humor y viceversa. Sin embargo, en este show encontré un efecto de magia que funciona muy bien como herramienta narrativa. La magia ata todos los cabos sueltos, cierra todas las puertas y da sentido a todo.