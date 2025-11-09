Vicente Vallés: «Los Reyes asumieron un riesgo en Paiporta y eso habla muy bien de ellos, sabían que tenían que estar allí»

Vicente Vallés (Madrid, 1963) es uno de los rostros de los informativos en televisión. Tras sus inicios en la Cadena Ser pasó por TVE, Telemadrid, ... Telecinco y Antena 3, donde presenta desde hace camino de una década el noticiario de la noche. Compagina esta faceta con la de escritor, especializado en novelas de espías. Su última obra, de reciente publicación, es 'La caza del ejecutor' (Espasa, 2025).

-En un momento de su novela, el coronel Blázquez dice que hay unas fuerzas que mueven al mundo, que son el poder, el dinero, el amor, el odio, el ego y la fe, y que luego añade otra que es la venganza. ¿De dónde sale eso? ¿Lo cree firmemente?

-Estas no son palabras mías. Esa lista de circunstancias que mueven el mundo es la que me contó un espía en referencia a aquellos espías que traicionan a su propio servicio, a su propio país. Y dice que en la historia siempre se encuentra uno de estos elementos. Por eso lo trasladé ahí al libro. Yo he añadido venganza, aunque creo que la venganza puede ser una subcategoría dentro de alguna de las anteriores, pero pienso que la venganza también participa en la historia del mundo en general

-Blázquez fue captado en los 80 y en el libro también dice que en ese momento, cuando se desarrolla el CNI, la amenaza de España era más interior que exterior. ¿Esto sigue siendo así actualmente?

-No, eso que pongo en el libro es información. Había una buena parte de la actividad que realizaban los servicios de inteligencia hacia adentro, para evitar el golpismo, básicamente. También en la lucha antiterrorista, que hubo una parte muy importante. En algún caso tuvieron éxito porque descubrieron las intenciones golpistas de algunos militares y en otros casos no porque, por ejemplo, el 23-F no lo detectaron o se detectó y se dejó pasar. No sé muy bien cómo funcionaba tanto en aquella época. Pero es verdad que en los inicios, tanto en el final del franquismo como en el inicio de la democracia, era un servicio de inteligencia más centrado hacia el interior que hacia el exterior. Precisamente cuando ya eso se transforma en el CNI, la visión cambia completamente. Y salvo alguna excepción, que además ha sido muy publicitada, con mucha escandalera, el trabajo de los servicios de inteligencia españoles está dirigido hacia la seguridad exterior, es lo que hacen prácticamente la mayor parte de los servicios de inteligencia en países occidentales.

-¿Y usted cree que el riesgo ahora es más interior o exterior? Para España como país, como Estado...

-Bueno, yo creo que hay que estar siempre enfocado hacia el exterior, sin ninguna duda. Ahora no podemos decir que haya un problema de golpismo en España y tampoco tenemos un problema grave de terrorismo español. El problema de terrorismo puede ser el terrorismo yihadista que viene hacia España a atentar y precisamente sobre eso hay un departamento entero del CNI trabajando en evitar atentados terroristas del ámbito islamista. Pero ya no hace falta tener una parte de la organización dedicada al terrorismo interior, al terrorismo de ETA o al terrorismo de los GRAPO, como si fuera necesario en otros tiempos.

-¿Tenemos a nivel español y a nivel mundial el riesgo de estar más desinformados en el mundo más informado de la historia?

-Sí, en buena medida eso ya está ocurriendo desde que se generalizaron las redes sociales y es un problema que yo creo que no va a tener solución, es con el que vamos a tener que convivir. A esos efectos creo que los medios de comunicación, estos llamados tradicionales, seguimos teniendo la obligación de trabajar para informar a la gente y plantar cara a esa desinformación que circula tan alegremente por las redes sociales. No porque tengamos que cambiar nuestro objetivo, que no tiene que ser enfrentarse a las redes sociales, sino seguir haciendo el trabajo que siempre hemos hecho. El mejor antídoto contra la desinformación es la buena información. Pero yo creo que tenemos una crisis de credibilidad también nosotros. No sé si nos la hemos ganado o si precisamente esos agentes que nos quieren destruir un poco lo han utilizado.

-Cuando no existían las cadenas privadas, veíamos al señor o la señora que presentaba el Telediario y consideerábamos que decía la verdad. Cuando aparecieron las cadenas privadas, un poco lo mismo. Pero hoy en día la gente dice alegremente que se miente...

-Nos lo dice a la cara. Sí, sí. La gente en general no, pero hay un sector del público que sí, porque consideran igual de creíble lo que pueda poner en Twitter cualquier persona no identificada que lo que pueda decir alguien que lleva 20 años de profesión periodística. Es un problema general, pero sobre todo es un problema de la persona que cree eso. Yo creo que eso no se va a poder resolver, porque, como es natural, cada persona piensa lo que le parece oportuno y desacredita a quien le parece bien desacreditar. Pero creo que nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que hemos hecho siempre. Tenemos un cierto descrédito. Lo tenemos como lo tienen todas las instituciones. La justicia está desacreditada, la política está desacreditada, todo el mundo está desacreditado porque siempre hay alguien en las redes sociales que se empeña en desacreditar a todo el mundo. Y hay un sector social que entra en ese juego y les parece bien que eso sea así. Bueno, está en su libertad de hacerlo y es nuestra obligación seguir informando.

-¿Le hemos dado a los medios de comunicación en todos los formatos demasiada carga ideológica a nuestras informaciones, a nuestro producto? ¿Sobre todo hemos embarrado demasiado el tema político?

-No creo que la principal responsabilidad del barro que hay en la política la tengan los medios de comunicación. Lo tiene la sociedad en su conjunto, también la política. Y lo único que sí hacemos los medios es tener que contarlo. No podemos no contar lo que está ocurriendo. Que eso colabore a su vez a que se embarre más el terreno, es posible. Pero lo que no podemos hacer los medios de comunicación es ignorar lo que ocurre.

-Con un Gobierno atosigado por la corrupción, el principal partido de la oposición no parece especialmente fuerte, las mayorías son débiles... ¿Qué lectura hace?

-Vivimos en un momento muy inestable, pero no solamente en España, fíjese lo que está pasando en Francia. No acaban formar gobierno, dimiten los primeros ministros o los destituyen. En Inglaterra ahora ya duró un poco más el primer ministro, pero han tenido como 4 o 5 en muy poco tiempo en años anteriores. De manera que estamos en una situación en la que la inestabilidad es más o menos general. Hay otros gobiernos en Europa que son más estables, pero que también dependen de mayorías muy parceladas en el Parlamento, de muchos pequeños partidos que se tienen que juntar y hacer difíciles acuerdos de coalición. Eso es una situación bastante general en el mundo occidental, en las democracias. Eso no significa que sea la mejor opción. La mejor opción, lógicamente, es que haya un gobierno con el apoyo suficiente, que sea suficientemente fuerte para llevar a cabo las políticas y poder aprobar presupuestos, que parece que es algo que no se consigue aquí en España de ninguna de las maneras y es muy necesario que los haya. No es fácil pensar que esa inestabilidad va a desaparecer si se mantiene este mismo gobierno después de las próximas elecciones. Será más o menos igual que ahora y si hay un cambio no será muy distinto de cómo está siendo este ahora.

-Y sin embargo vivimos en una sociedad súper polarizada. En su libro, que es una novela de espías, también plantea un mundo con un bloque frente a otro bloque, que no cambia mucho de la Guerra Fría, incluso de antes de la Segunda Guerra Mundial...

-Sí, es un mundo polarizado moderno, con características un poco diferentes a los 50, 60, 70, 80, 90... pero sí, ciertamente un mundo polarizado en el que la nueva Guerra Fría en la que estamos es diferente, salvando la excepción de Ucrania. Ya pongo en boca del coronel Blázquez en la novela la frase de que quizá estemos en la Tercera Guerra Mundial y no nos hayamos dado cuenta. Una Tercera Guerra Mundial que aúna la guerra de Ucrania, que es una guerra tradicional de frentes con trincheras, con ciberataques, sabotajes, amenazas de drones sobrevolando aeropuertos europeos, incluso aviones de combate rusos que de vez en cuando se dan un paseo por algún lugar que no le corresponde, que es de la OTAN. Todo ese tipo de cosas, amenazas económicas, sanciones económicas, todo ese tipo de cosas son en buena medida lo que Blázquez considera que de otra manera, muy distinta a la de la Segunda Guerra Mundial, podamos estar viviendo una cierta Tercera Guerra Mundial, de otra intensidad, con otras herramientas o lo que ya se llama, y la propia Presidenta de la Comisión Europea ha dicho textualmente que estamos en una guerra híbrida con Rusia. Bueno, yo creo que tenemos que asumir que eso es así. La buena noticia es que dentro de lo malo no es una guerra equivalente a la Segunda Guerra Mundial, ni a una Tercera Guerra Mundial hipotéticamente nuclear, pero no deja de ser algo muy preocupante porque afecta a la economía y a la tranquilidad de las personas, con lo cual hay que tener en cuenta que eso va a ser así y nos tenemos que plantear contra eso y dar respuestas también.

-Pero eso que dice Blázquez, ¿forma parte de la ficción o es lo que piensa Vicente Vallés?

-En realidad, lo que dice es que él cree que podemos estar, sin darnos cuenta, en algo parecido a una Tercera Guerra Mundial de otra manera. Yo me quedo más bien con lo que ha dicho Ursula von der Leyen. Yo sí que creo que estamos en una guerra híbrida con estos elementos y que todos los ciudadanos europeos tenemos que darnos cuenta de que eso es así, porque hay muchos que no quieren darse cuenta, y hay que actuar, hay que poner las medidas para evitar esos ciberataques, esos ataques económicos, esos sabotajes.

-Hace unos días fue público que el Ayuntamiento de Valencia sufrió un ciberataque. Un experto invitaba en este medio a los usuarios y a las instituciones a invertir en protegerse...

-Sí, esa es una de las cosas que ya se están debatiendo tanto en el seno de la Unión Europea como de la OTAN. Hay que poner más medios para frenar los ciberataques. Llegan desde Rusia, también llegan desde China, también llegan desde Corea del Norte, de manera que no estamos ante un único agresor en ese ámbito, sino que hay varios. Y no sé si coordinados, pero parece que lo están. Y, lógicamente, tanto la OTAN como la Unión Europea tienen que tomar medidas para eso. Yo creo que la mentalización de que eso es imprescindible y se está generalizando cada vez más. Y que las sociedades europeas democráticas se están dando cuenta de que tenemos que ponernos serios en este ámbito para frenar los ataques y plantar cara.

-¿Usted cómo se informa?

-Pues yo tengo la buena costumbre de informarme a través de un montón de medios de comunicación. Me descargo en el iPad todos los días como 8 periódicos españoles y 5 internacionales. De vez en cuando reviso también, no son creíbles desde el punto de vista informativo pero sí dan una pista de lo que piensan sus gobiernos, periódicos rusos y chinos que están en inglés… Aparte de eso hago mucho zapping radiofónico y zapping televisivo. Yo escucho un ratito las tertulias de varias emisoras de radio todas las mañanas, también algunas noches, y televisión igual. Por necesidades profesionales, nos miramos todos, unos a otros. Atiendo a un montón de medios de comunicación para tener una visión muy general, muy amplia, diversa de las mismas noticias y luego cada cual saca sus propias conclusiones.

-Dice que se espían entre medios…

-Bueno, el espionaje es otra cosa. Una cosa es mirar cuando alguien emite por televisión un programa. Eso es verlo. Espiar es enterarse de cómo son los intríngulis por dentro, que nadie quiere que se conozcan. ¡No, no! No nos espiamos, pero yo creo que todos nos vemos, lógicamente. Y pasa igual que con los periódicos periodistas de periódicos. Ese es nuestro trabajo también: es saber, miramos la competencia, intentamos que no nos supere y hacerlo nosotros. Que, por otro lado, es lo que hace que cada día intentemos hacer un mejor trabajo

-¿En qué han cambiado los informativos televisivos, además de lo evidente?

-Tenemos mucha más capacidad para ser inmediatos, para poder contar las noticias sobre la marcha. Las posibilidades que tenemos ahora de disponer de imágenes de casi cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo es mucho mayor de la que podíamos tener hace 10, 15 o 20 años. Ahora ocurre algo en el lugar más remoto de Siberia y en tres minutos alguien ha colgado una imagen en Twitter. De manera que eso ayuda mucho a que podamos dar la información. Por supuesto, estamos más obligados a revisar la certeza de los datos y de las imágenes que recibimos, porque también ahí hay mucho engaño y a través de las redes sociales circulan muchas imágenes que no se corresponden con la noticia que estás buscando, sino con otra parecida de otro momento o de otro lugar. Entonces, esos filtros los tenemos que mantener y endurecer mucho para que la información sea verídica.

-¿Cómo fue la información de la dana en Valencia y cuándo se dieron cuenta desde Madrid que estaba ocurriendo una catástrofe histórica?

-Si buscan en el archivo, que yo creo que está accesible, nosotros en el informativo de la noche hemos tomado cuatro o cinco veces una decisión arriesgada, que es la de tirar todo lo que teníamos pensado contar y hacer un monográfico de algo que se había producido justo unos minutos antes de comenzar. Esto nos pasó, por ejemplo, con el asalto al Capitolio y decidimos retransmitir en directo lo que estaba pasando allí durante todo el tiempo que duraba el informativo. Lo hicimos con la erupción del volcán de La Palma y en alguna ocasión más. Y una de las veces que tomamos esa decisión fue con la dana. Ese día, cuando a partir de las ocho de la tarde empezamos a recibir imágenes de lo que estaba ocurriendo, sin saber todavía cuánta gente podía estar afectada y, por supuesto, tampoco cuánta había muerto o iba a morir, tomamos la decisión de levantar el informativo y retransmitimos en directo. Era un riesgo porque las imágenes que estábamos recibiendo eran muy espectaculares, de las riadas, pero no teníamos todavía el dato de qué efecto estaba teniendo, sobre todo en vidas humanas. Aún así nos pareció que estaba ocurriendo algo que se salía de lo normal. Nos parecía que estábamos ante algo distinto y mucho más grave de lo que había ocurrido en otras ocasiones y tristemente fue cierto. Me hubiera encantado que no hubiera pasado nada y que al día siguiente hubiéramos podido decir que nos equivocamos gravemente, pero por desgracia acertamos.

-¿Le sorprende que se haya politizado tanto esa catástrofe como ha ocurrido con esta?

-No me sorprende porque todo se politiza, en algunos casos con razón y en otros quizás no tanta. Pero hay buenos motivos para que haya una crítica política por la gestión de los desastres porque, como es natural, hay que analizar si se hicieron las cosas bien o no se hicieron bien. Hay ahora mismo una investigación judicial que sigue en marcha porque, por desgracia, las investigaciones judiciales no suelen ser rápidas y esta está siendo muy lenta. Ya llevamos más de un año desde la dana y todavía no ha terminado la instrucción del caso, pero lo normal es que de los asuntos que se conocen inevitablemente se saquen conclusiones políticas y haya tensiones políticas por ellos. Ocurre con la dana, pero ocurre con los incendios forestales, ocurre con el tema de las pulseras de los maltratadores, ocurre con el caso de los cribados del cáncer en Andalucía... Así que es inevitable que cada vez que hay un problema de este tipo se mire al o a los responsables políticos que tenían la obligación de responder. Yo entiendo la dificultad de poder dar una respuesta perfecta en un momento tremendo como ese, cuando va recibiendo información sobre la marcha y yo entiendo la dificultad, pero inevitablemente hay que investigar lo que se hizo. Ya más allá de que haya que establecer responsabilidades en unas personas o en otras, sobre todo creo que lo primero y principal es que se establezcan las conclusiones para que nada de esto vuelva a ocurrir. Para que si hay que hacer obras e infraestructuras, si hay que cambiar los métodos de trabajo, si hay que variar cómo se toman las decisiones, todo eso se tiene que saber sobre la base de los hechos para poder mejorarlo.

-¿Le ha sorprendido que Mazón haya seguido durante un año como presidente de la Generalitat?

A mí en política ya no me sorprende nada. Si hacemos una lista de dirigentes políticos que, a pesar de determinadas circunstancias, se han mantenido en el poder, tendríamos una lista muy larga. Yo creo que no es tanto sorprenderse o dejarse de sorprender, sino que cada cual tiene que analizar si la mejor opción es esa o es otra. Yo creo que eso es una decisión que corresponde tomar al partido en el que está y al propio Mazón. Y en última instancia, les corresponderá tomarla a los valencianos cuando llegue la hora de votar en elecciones autonómicas.

-Y en el otro bando, porque esto de nuevo todo polarizado, ¿cómo valoras el papel aquel día, los siguientes y en la actualidad del Gobierno central y sobre todo de Pedro Sánchez?

-Pues casi podríamos decir las mismas cosas. Aquí siempre ha habido una discusión sobre quién tenía la responsabilidad o qué responsabilidad correspondía a cada cual en estas circunstancias. Yo desde primer día he dicho, y de momento me mantengo en ello mientras no pase nada que me haga cambiar de criterio, creo que es urgentísimo que en España se aclaren las competencias de cada cual. Y hay algunas que están más o menos claras, pero hay unas que están muy difusas. No puede ser que nos pasemos la vida discutiendo sobre si a esto tiene que haber actuado no sé quién y a esto tiene que haber actuado no sé cuántos. Esto no puede ser. Ante una situación urgente de grave crisis en la que están en juego las vidas de las personas, creo que incluso hay que saltarse las competencias. Da igual quién tenga la competencia. Hubo un caso, hace no mucho, lógicamente incomparable con la gravedad de la dana, pero murió una persona. Fue en el límite entre Murcia y Alicante, una persona se puso enferma y estaba mucho más cerca la ambulancia de Murcia que la de Alicante. Pero como era de Murcia no podía ir a Alicante. Y la persona se murió. Esto es una cosa completamente absurda. Si alguien se tiene que saltar una norma y traspasar una línea en un momento determinado para salvarle la vida a alguien, yo le aseguro que nadie va a llevar a esa persona a los tribunales por haberse saltado una línea. Si acaso lo que le darán será una medalla por haber cumplido con su trabajo más allá de la obligación que tenía. Yo creo que esto trasladado a circunstancias mucho más grandes como fue el tema de la dana creo que todo el mundo debió hacer algunas cosas más de las que hicieron. Todo el mundo. Luego la justicia establecerá a quién le corresponderá más o menos responsabilidad. Yo ahí no voy a entrar porque eso no me corresponde hacerlo, pero creo que todo el mundo debió hacer algo más de lo que hizo.

-Desde Madrid, ¿cuál fue la sensación el día en el que en Paiporta se recibió con una lluvia de barro a la comitiva en la que iban los Reyes? ¿Hubo temor de que algo grave pudiese suceder y que afectase al Estado?

-Bueno, lo que hubo fue la sensación evidente de que la gente estaba muy enfadada en el lugar donde se había producido la desgracia. Entonces, que se trasladara eso a las personas, a las autoridades que fueron allí a visitarles, puede ocurrir. Yo creo que la gente diferenció entre los Reyes y el presidente del Gobierno, y de hecho el problema de seguridad más importante lo sufrió Pedro Sánchez. Pero los Reyes también tuvieron un riesgo, ciertamente. Yo creo que ese peligro que asumieron también habla de ellos muy bien, de que sabían que tenían que estar allí y estuvieron. Es comprensible el enfado de la gente. La violencia yo creo que siempre hay que dejarla de lado, sea de menor o de mayor intensidad. No pienso que la violencia arreglara nada de lo que estaba pasando allí, pero el enfado de la gente sí es comprensible.

-Desde dentro, hubo un momento una sensación de descontrol. A la reina le acertaron en el pómulo con el barro, y e imagine que al jefe del Estado le dan un mal golpe y acaba falleciendo...

-Sí, bueno, por suerte no ocurrió eso. Afortunadamente. Pero es verdad que corrieron un riesgo y asumieron que lo estaban ocurriendo.

-¿Qué papel le ve a los medios regionales en una situación local pero tan grave como esta y en otras que no lo son tanto?

-Determinante. Los medios regionales y los medios locales hacen un papel de vertebración de las sociedades a las que se dirigen que es fundamental. Es muy habitual cuando ocurre una noticia importante en cualquier lugar de España que los medios nacionales, más allá de que enviemos a nuestra gente a cubrir la noticia, busquemos información en los medios del lugar, porque están mucho mejor informados y tienen muchas mejores fuentes del lugar en el que se han producido los hechos. Es normal que estemos mucho más pendientes también de la información que dais. Con lo cual ese papel, por un lado es determinante, pero por otro es insustituible. Por eso yo creo que es muy importante que se mantengan con fuerza los medios locales y regionales, que tengan la posibilidad de seguir informando, de tener buenas redacciones.

-¿Qué futuro le ve a los periódicos, a las cabeceas tradicionales que tienen 160 años de historia y que siguen vivas, como es el caso de LAS PROVINCIAS? ¿Cómo van a seguir vivas?

-Es verdad que todos los medios tienen dificultades en este momento con este cambio. Ya llevamos 20 o 25 años en esta vía de darle vueltas a la cabeza de cómo van a sobrevivir los medios en el largo plazo. Lógicamente tiene que ser por la vía digital, no creo que ya nadie esté pensando en el largo plazo en el papel, aunque a mí me sigue encantando leer los periódicos en el papel.

-Y los libros...

-Debe ser por la edad, los libros también. Fíjate que en ese caso, el libro digital no ha tenido el éxito que sus creadores pensaban. Ha conseguido un importante porcentaje de los lectores, pero no se ha impuesto como para hacer desaparecer el papel ni mucho menos. De hecho se siguen vendiendo mucho más libros en papel que en digital. En el caso de los periódicos no es igual y la tendencia al papel va desapareciendo y hay que centrarse en el ámbito digital. Creo que hay para los periódicos tradicionales de papel una vía de echarle imaginación todavía para ofrecerse como algo llamativo e interesante para los lectores y poder mantener la vigencia de buen periodismo. Hay que mantener eso de los periodistas profesionales que saben hacer su trabajo y a ser posible que cobren lo que merecen porque también ahí tenemos un problema. Poder mantener un periodismo serio que, como decíamos al principio de la conversación, pueda enfrentarse a la desinformación que corre a través de las redes sociales.

-Escuché una entrevista a un compañero que hablaba de que ya se asume que debemos hacer productos de 10 segundos, que es lo que se lleva ahora en las redes. ¿Cómo casa todo esto del periodismo de calidad con esa sensación de que la audiencia logra centrar su atención menos de lo que dura un spot publicitario?

-Yo creo que ya está ocurriendo y va a ocurrir más que van a convivir diferentes formatos y que esos formatos diferentes también los puede ofrecer cada medio de comunicación por sí mismo. El mismo medio de comunicación puede ofrecer un formato corto, un formato intermedio y un formato largo para diferentes tipos de usuarios. Hay algunos a los que no vas a convencer para que estén 10 minutos leyendo un reportaje largo, pero va a seguir habiendo personas que sí quieren entrar en profundidad en determinado tipo de historias. Y yo creo que somos capaces de ofrecer esos diferentes formatos desde los medios de comunicación. Formatos mucho más breves, al estilo de TikTok, que son esos vídeos de 6 o 7 segundos, muy rápidos… mucha gente joven está en eso y es difícil acostumbrarles a que gasten un poquito más de tiempo en profundizar en alguna historia, pero también se consigue. Cuando las historias son realmente interesantes y somos capaces de vendérselas bien, también la gente joven entra de vez en cuando a ver qué más había ahí. Pienso que tenemos que ser capaces de jugar en ese nuevo mundo en el que ya estamos jugando, de hecho, pero podemos mejorar un poco en ese ámbito para atraer más gente a los medios que realmente ofrecen información seria y bien fundada.

-Volvemos a la novela. En algunos diálogos, los personajes conceden un papel a España en el marco internacional muy protagonista y de la mano con Estados Unidos. ¿Esto es así? ¿Tanta influencia tiene España?

-Bueno, hay que diferenciar la influencia de un país con la que puedan tener sus servicios de inteligencia en el ámbito, en este caso, de los países occidentales aliados, por decirlo así. Tenemos que saber que los españoles son buenos servicios de inteligencia, que tienen en algunos ámbitos concretos muy buena información y que la comparten con los servicios extranjeros. Por ejemplo, para la lucha antiyihadista los servicios españoles son muy buenos en el ámbito internacional y muy a menudo tiene información que no pueden conseguir por la misma facilidad países como el Reino Unido o Estados Unidos y se intercambia. ¿Por qué? Porque es posible que a un espía de la CIA le resulte mucho más difícil meterse, infiltrarse en, por ejemplo, algún grupo yihadista en Siria. De esto hay casos reales. Eso funciona así en todas las direcciones, con lo cual no es tan extraño que muy a menudo haya una colaboración muy estrecha para determinados casos concretos.

-Una curiosidad. ¿Por qué hay personajes a los que le cambian los nombres? Por ejemplo, a Putin lo podría haber puesto perfectamente.

-Lo he hecho también en 'Operación Kazán'. Aquellos que están vivos, no utilizo su nombre real. Si uso el de quienes ya murieron hace tiempo, que me van bien para la historia, pero a los que están vivos les pongo otro nombre distinto que para la gente va a ser muy identificable y sencillo.

-Tiene un gran dominio de la inteligencia a nivel internacional. Esa formación ¿de dónde le viene?

-Bueno, he leído mucho y en los últimos años, todavía más. Cuando escribes intentas hacerlo normalmente sobre algún tema que conoces más o menos bien. Pero una vez que ya te metes en el trabajo, la labor de documentación es fundamental y acabas aprendiendo mucho más de lo que sabías. Y yo cada vez que me pongo a escribir, cuando empiezo sé unas cosas y cuando acabo sé muchas más de las que sabía cuando empecé. Con lo cual, vas aprendiendo a base de lecturas, de buscar también libros, artículos de prensa internacional y luego ya del contacto directo con personas que son especialistas en la materia y que te dan mucha información. Yo he aprendido muchísimo con este libro, igual que con 'Operación Kazán' y con 'El rastro de los rusos muertos'.

-Presenta a China como una gran amenaza como Rusia, algo que también ha hecho Ken Follet en una de sus novelas de estos últimos años, 'Nunca'…

-Yo no presento a China a la altura de Rusia. Presento a China por encima de Rusia. Ahora mismo China es una superpotencia que está por encima de Rusia sin ninguna duda. Rusia sigue siendo una superpotencia nuclear, pero no es una superpotencia demográfica ni tecnológica. Todo eso lo tiene China y no lo tiene Rusia. China tiene la principal potencia demográfica del mundo, porque tiene la población más extensa y además repartida por todos los lugares del mundo. No hay lugar en el mundo donde no haya algún chino. China tiene tecnología propia, cosa que no tiene Rusia. Y tiene una superpotencia militar en este momento, tanto nuclear como tradicional, que está intentando llegar al nivel de Estados Unidos. Todavía no ha llegado a ese nivel, pero se va acercando conforme pasa el tiempo. Y tiene una superpotencia en inteligencia también. De manera que estamos ante un país que ha crecido muchísimo en todos los ámbitos y que ya no se puede considerar que esto sea una cosa bipolar entre Occidente y Rusia. En 'La caza del ejecutor' creo que queda muy claro. 'Operación Kazán' era una historia básicamente entre Occidente y Rusia. Ahora estamos ante una historia entre Occidente, Rusia y China. Ya no se puede hablar de las relaciones en el mundo sin contar con China.

-Y pone a Marruecos también, de forma tangencial.

-Bueno, eso sí que es pura ficción. Ahí no puedo decir que esté ofreciendo información a los lectores más allá de la realidad de que los servicios marroquíes también son muy buenos. Por ejemplo, siendo España y Marruecos países que tienen sus dificultades en la relación, porque lo sabemos, sin embargo sus servicios de inteligencia colaboran muchísimo. Por ejemplo, en la lucha antiyihadista, porque a ambos países les interesa. El Gobierno y el rey de Marruecos están permanentemente desde hace décadas poniendo pie en pared al crecimiento del islamismo radical en su país. Y para eso necesitan tener unos servicios de inteligencia muy buenos que comparten mucha información en esa materia concreta con los servicios españoles.

-El libro de Ken Follett que le comentaba lo zanja con un inicio de una guerra nuclear. ¿Hay un riesgo real de que esto suceda?

-Yo creo que no. Lo que sí creo es que vamos a estar en una guerra híbrida más o menos en estado permanente. Pero no creo realmente que vayamos a llegar al extremo de la guerra nuclear porque si hay algo que aman profundamente los grandes líderes mundiales es su propia vida. Aunque solo sea por eso, yo creo que Putin nunca va a poner en riesgo su propia vida para ganar una guerra desde la muerte. Lo que sí vamos a tener es el estado de cosas que tenemos ahora y quizá en algunos momentos con situaciones un poco peores.

-¿Qué opinión le mereció cuando se decretó la tregua en Gaza?

-Creo que es una buenísima noticia. Y la palabra tregua considero que es lo que más se acerca a la realidad. Se está hablando mucho de la paz definitiva en Oriente Medio. Ojalá sea eso, pero parece difícil, al menos de momento. Era imprescindible llegar a una tregua de que dejaran de bombardear Gaza, que los rehenes volvieran a casa y que los gazatíes pudieran volver, aunque sea de momento a las ruinas, pero que pudieran volver a donde han vivido para intentar reconstruir lo que puedan. Creo que no debemos pensarlo en el ámbito de que esto ya se ha terminado para siempre, porque el conflicto es casi eterno, pero al menos la paz se tiene que hacer y hay que intentar ahora que dure un día tras otro, para que no vuelvan las hostilidades.

-Fíjese que con Israel, otra potencia que intenta evitar que los periodistas informemos. Una de las primeras cosas que hizo fue expulsar a todos los reporteros de la zona que bombardeaban.

-Sí, eso es así. Los periodistas nos hemos convertido en seres incómodos cada vez que hay un conflicto y ocurre en Ucrania, donde es muy difícil estar en el frente de batalla. Y es, por tanto, muy complicado que haya fuentes informativas independientes que puedan confirmar o desmentir las fuentes oficiales. Esto ha ocurrido en Gaza también, porque no se ha permitido prácticamente informar e incluso algunos periodistas han muerto en ataques precisamente para evitar que sigan informando.

-Hablando con un escritor de la curiosidad de que cada vez hay más periodistas que escriben ficción, me hacía una reflexión sobre la que quiero conocer su opinión: 'Vosotros los periodistas tendéis a explicar muy bien tanto el entorno como lo que ocurre. Los escritores profesionales, que no somos periodistas, solemos meternos en crear un personaje, tener clara cuál es la psicología, cómo es mentalmente'.

-Es posible que eso sea así, no puedo decir que yo haya reflexionado mucho sobre eso, pero sí que por deformación profesional para los periodistas, supongo que también para los que escribimos ficción, los hechos son muy importantes. Desde luego en mis novelas sí que se nota porque incluyo muchos hechos reales descritos con un cierto detalle para que la gente entienda que ese es un hecho real en el que se ha metido por el medio de la ficción, pero no sé si eso es mejor o peor, pienso creo que es inevitable. A mí me ocurre también, por ser periodista de televisión, que mientras escribo en mi mente estoy viendo las imágenes de lo que estoy contando. Creo que tengo una forma de escribir muy visual es otra manera de hacerlo. Supongo que yo traduzco las noticias en imágenes también, porque para mí es muy importante que tengamos imágenes de las noticias para poderlo contar y de forma inevitable cuando escribo también parece que estoy viendo en mi cabeza la cara de los personajes, el lugar en el que se están moviendo, y todo eso intento describirlo con el mayor detalle posible en las novelas. Sí, yo creo que su amigo el escritor tiene en parte razón.