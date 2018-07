Un viaje del duelo a la esperanza Reyes Monforte posa en un campo de lavanda de Brihuega (Guadalajara) durante la presentación de su última novela. / R.C. Reyes Monforte planta cara a la vida en 'El milagro de la lavanda', su séptima novela | La escritora y viuda del actor Pepe Sancho presenta su libro en los escenarios alcarreños en los que transcurre MIGUEL LORENCI Madrid Lunes, 16 julio 2018, 00:14

«Morí un tres de mayo. Ese día dejé de respirar, de sentir, de escuchar, de pensar, de reír. Lo mejor que te puede pasar en la vida es amar y ser amado. Y perder esa sensación es mucho más doloroso que no tenerla nunca». Así lo siente Lena, protagonista de 'La memoria de la lavanda' (Plaza & Janés), la nueva novela de Reyes Monforte (Madrid, 1973) que plantea un emotivo viaje del duelo a la esperanza y una huida de la tristeza. Es un canto a la vida y al arrojo para plantarle cara. El relato «más íntimo y personal, triste pero lleno de amor», que su autora presentó el sábado en los escenarios alcarreños en los que transcurre. «En lo personal es una oportunidad para rebatirle a la vida algunas de sus decisiones y refutarle muchos de sus argumentos», dice Monfore, viuda del actor Pepe Sancho, periodista y narradora catapultada al éxito con 'Un burka por amor', novela convertida en serie de televisión.

Monforte presentó su sentida y personal historia «sobre el duelo, el amor y la esperanza» en los Campos del Centenario, el portentoso y aromático cultivo de lavanda que rodea a Brihuega (Guadalajara), pueblo que celebra cada año su Festival de la Lavanda en el momento de máxima floración previo a la cosecha. «Este escenario es un personaje más de la novela, no sólo una localización plena de belleza en la temporada en la que se desarrolla la mayor parte de la novela», aclara Monforte sobre «el mundo azul», como lo denomina la protagonista, y que tiene entidad propia. «Es un universo con sus propias reglas, su historia y su identidad», plantea Monforte que parte de su dura experiencia personal para armar una conmovedora ficción trasladando el dolor «aún no superado» por la pérdida de su marido a Lena, fotógrafa casada con Jonas, un cardiólogo de prestigio, con quien vive una relación plena y feliz.

Como le ocurrió a la escritora hace cinco años el destino le juega una mala pasada y el marido de Lena muere a causa de una cáncer fulminante. Desolada, dos meses después de la pérdida se arma de valor para afrontar el duelo y cumplir el último deseo de su esposo: esparcir sus cenizas sobre los campos de lavanda de su pueblo natal.

Lena viaja hasta Tármino, en la Alcarria, trasunto de Brihuega y cuyos campos rivalizan en belleza con los de la Provenza. En pleno festival floral se reencuentra con viejos amigos de su marido, como Daniel, sacerdote y primo hermano de su esposo y a quien se sentirá muy cercana. Pero no todo es dulzura. Se topa también con Marco, «un cuñado envidioso y mezquino», que tratará de boicotear su duelo. En unos días intensos Lena descubrirá secretos familiares sepultados durante tres décadas, recordará su vida con Jonas, la intensidad de su amor y su trágico final. Se ha demorado Monforte «más que con ninguna otra novela» para escribirla «con autenticidad, naturalidad y la verdad que requería». «Pero salió con una facilidad que no me esperaba», confiesa la escritora. «Fue como abrir un tarro de cerezas y ver cómo iban saliendo, tirando unas de las otras, cada una con un pensamiento y una explicación de cada recuerdo que permitía entender el siguiente», explica la escritora comparando la escritura con la memoria de Lena «y cómo irrumpen los recuerdos».

«No hay nada mejor que amar y ser amado. Es lo mejor de la vida, como dice Lena en la novela, pero hasta que no vives la pérdida en carne propia, no te das cuenta. No eres consciente de su importancia, de su grandeza, de su valor», enumera Monforte que huye de la tristeza.

«Siempre es mejor echar de menos algo muy grande que sentiste que no haberlo sentido nunca»

Vapuleada por el dolor ante la pérdida y en pleno duelo, se pregunta Lena si habría sido mejor no haber amado con tanta intensidad. Duda si vivir tanto amor recompensa el dolor de perderlo. «La perspectiva del tiempo y de la realidad, de la que carece cuando sufre el zarpazo de la muerte, le hará entender que al menos tuvo la suerte de vivir el gran amor de su vida, y que hay personas que no lo consiguen nunca», apunta la autora. «Siempre es mejor echar de menos algo muy grande que sentiste, que no haberlo sentido nunca», apostilla.

Periodista y escritora, la radio marcó la trayectoria de Monforte, que dirigió y presentó programas en Onda Cero y Punto Radio durante años y colaboró con Hermida y Luis del Olmo. Vendió millón y medio de ejemplares de 'Un burka por amor', un 'bestseller' que generó una exitosa serie televisiva. 'Amor cruel', 'La rosa escondida', 'La infiel', 'Besos de arena' y 'Una pasión rusa' que le dio los premios de novela histórica Alfonso X El Sabio y Ciudad de Cartagena. Mediaset prepara la adaptación para la tele de 'La infiel'.