Relatos que no caben en una canción

El escritor y músico valenciano Sergio Aguado presenta su segundo libro

A muchos les sorprenderá que el líder de una banda tan conocida comoLos Inhumanos tenga una faceta literaria que la haya conducido a acabar de publicar su segundo libro de relatos. Pero Sergio Aguado, músico valenciano, ve este camino «algo natural» para un artista al que los tres minutos de una canción se le quedan pequeños.

Recientemente ha aterrizado en las librerías 'Maruja, cuéntame más' (Talón de Aquiles), una recopilación de sus últimos textos que es, además, una continuación del primer volumen que presentó allá por 2014 'Maruja, cuéntame'. «Los relatos llegaron a mí en un momento muy determinado de mi vida, tuve la necesidad de contar algo que me había pasado. Me sentí muy cómodo y ese texto me dio muchas alegrías. A partir de ahí, seguí escribiendo», confiesa Aguado a LAS PROVINCIAS.

Asegura que, en esta faceta literaria, abandona el tono humorístico de sus canciones. «Es cierto que hay toques cómicos, pero en mis historias hablo de sentimientos, de tramas que pueden ser interesantes para la gente. Hay solidaridad, hay venganza, corrupción, inmigración... Son relatos simples, fáciles de leer, pero que tienen un final inesperado», explica el músico.

«He ido evolucionando. Me interesan aspectos como la novela negra, por eso he creado los personajes del inspector Meloso, del abuelo atormentado, de una mujer enferma de cáncer cuyo sueño es ser madre... Cada relato cuenta una vida, ya sea basada en hechos reales o en una historia que conozco», confiesa el escritor.

Defiende que intenta que cada trama «no sea previsible». Es más, y pese a que aboga por un lenguaje claro y conciso, afirma que siempre le presenta al lector «una gran variedad de argumentos» para que elija el relato con el que quedarse.

Aguado no tiene miedo a la página en blanco. Tampoco lo siente hacia al escenario, en el que muestra otra cara como líder de Los Inhumanos. Aún así, cuenta, no es osado y, pese a tener dos ideas para una novela, «la escribiré cuando me sienta cómodo». «No quiero precipitarme. Lo haré cuando me sienta preparado. No hay presión. Con el primer libro todo fue inesperado. Y he tardado cuatro años en escribir el segundo. Por ello, no tengo prisa en sacar una novela. Aunque el ser humano siempre tiene miedo al cambio y a lo desconocido», confiesa.

Aunque se mira en el espejo de la realidad, el valenciano lo tiene muy claro: «No soy un cronista, también hago volar mi imaginación». De ahí que, en su nuevo volumen, sorprenda al lector con algunos protagonistas como es el caso de la historia de un chaval valenciano que, en los años 60, quiso conocer a Brigitte Bardot. «Es real. Le pedía que si podía contar cómo gastó todos sus ahorros en comprarse un buen coche e ir todos los días a una cafetería de uno de los barrios más importantes de París para ver si la veía», relata.