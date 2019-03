El día que se quemó el Quijote La escritora Susan Orlean, ayer en Valencia. / Manuel molines La escritora, que narra en un libro el incendio de un centro cultural en Los Ángeles, defiende que internet «no matará las publicaciones de papel» LAURA GARCÉS VALENCIA. Jueves, 28 marzo 2019, 00:44

La historia arranca el 28 de abril de 1986. Ese día, un incendio acabó con cuatrocientos mil libros y otros setecientos mil resultaron muy dañados en la biblioteca pública de Los Ángeles. Entre los volúmenes que perecieron se encontraba un antiguo ejemplar, datado en 1860, del Quijote. Caprichos de la vida, en la ciudad estadounidense el título cervantino sufrió la misma suerte a la que Cervantes condenó los libros de Alonso Quijano, salvo las sabidas excepciones que tan de cerca tocan a la literatura en lengua valenciana.

Aquel incendio, aquella noticia, apenas tuvo eco en las páginas de los periódicos porque por esos días en la entonces Unión Soviética, ocurrió el mayor accidente nuclear sucedido, el de la central de Chernóbil, y la noticia estuvo allí. Ahora, años después, la escritora Susan Orlean -autora de novelas como 'El ladrón de Orquídeas'- ha publicado 'La bibiloteca en llamas', título que ayer presentó en la sede de Fundación Bancaja en Valencia.

En la obra, un apasionante canto a los libros y a la lectura -editada por Temas de hoy-, la autora, periodista de 'The New Yorker', recupera aquel acontecimiento transmitiendo sus recuerdos de «haber ido a las bibliotecas y conectar con el amor que siento por ellas. Me llamó la atención porque este sentimiento con esos espacios era tan emotivo. Recordaba cuando iba a la biblioteca con mi madre y al oír hablar del incendio mi primera reacción fue de horror, de pérdida y entonces quise investigar porque este sentimiento era tan fuerte», explicó la autora en conversación con LAS PROVINCIAS.

En ese incendio ardieron miles de volúmenes y entre ellos, como señaló Susan Orlean, un Quijote. «Era un ejemplar ilustrado por Gustave Doré, uno de los libros más o quizás el más antiguo de la biblioteca». El universal título castellano fue, relata la escritora, uno de los que «más pena dio que se perdieran» en el incendio porque a Don Quijote en Estados Unidos «se le quiere mucho. No sé si todos los estadounidenses lo han leído, pero normalmente es de lectura obligatoria en algún momento de la educación».

A lo largo de las páginas de 'La biblioteca en llamas' el lector encontrará con «un poco de suspense acerca de quién provocó el incendio», pero la obra, «cien por cien documental, no hay ficción», va más allá del relato de los acontecimientos para profundizar en los sentimientos. De hecho, Susan Orlean considera que su libro «ha tenido tan buena acogida porque en todo el mundo la gente piensa que es importante acceder a información y las bibliotecas son la vía para conectar con la información, acceder a las historias y a los sueños».

En definitiva la escritora y periodista ofrece una atractiva historia que a partir de preguntarse ¿quién querría quemar una biblioteca? o ¿por qué?, rinde homenaje a las personas que creen en la importancia del conocimiento. Es un relato que lleva a Susan Orlean a presentar una obsesión por encontrar al culpable de lo que ve un crimen contra la memoria. Personajes tiernos e inverosímiles permiten el trazado. El título, la historia y las declaraciones que ofrece la escritora no dejan lugar a dudas de su amor por esos centros públicos donde el saber se comparte en forma de libro, un lugar que define como espacio donde las historias y la curiosidad por la cultura se reúnen y se conservan» y donde el silencio que exhuman «es parte del atractivo que ejercen las bibliotecas sobre la gente. Ese sentimiento de calma es una especie de refugio» en una sociedad en la que el atractivo digital pisa fuerte. Pero Orlean no cree que la red vaya a acabar con las bibliotecas ni con el papel: «Si internet fuera a matar a los libros ya habría ocurrido». Los volúmenes de papel «siguen funcionando, a la gente le gusta, no hay una insatisfacción», afirma la autora de la novela que también se convertirá en serie de televisión.