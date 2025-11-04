Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santiago Posteguillo, durante su intervención en la Biblioteca Municipal de Paiporta, afectada por la dana. IRENE MARSILLA

Posteguillo reescribe la historia de Paiporta desde el Antiguo Egipto

«Las 18 páginas de 'Los tres mundos' sobre una inundación me salieron del alma», señala el autor valenciano en la Biblioteca Municipal del pueblo donde él vivió la dana

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:08

El 29 de octubre de 2024, Santiago Posteguillo estaba en la Galia. Sus dedos recorrían con destreza las teclas del ordenador donde escribía la ... tercera parte de su serie sobre Julio César, 'Los tres mundos', que acaba de ver la luz. Estremece escuchar de su propia voz que estaba enfrascado en un capítulo titulado 'Vastatio', devastación. Eran las 18:20 horas y su pareja, Ana, le dijo de subir a la parte alta del edificio porque su hermana le contaba que algo muy extraño estaba pasando, pues en Paiporta no caía ni una gota y el barranco del Poyo venía desbordado. Lo que percibieron sus ojos inspiró la célebre intervención de diez minutos en el Senado, una conclusión salida de las entrañas a lo que había sido una conferencia sobre el emperador romano del que le quedan otras tres obras por publicar.

