Posteguillo, en cuatro libros

Santiago Posteguillo, junto a Ayanta Barilli, ganador y finalista del premio Planeta 2018.

'Africanus. El hijo del cónsul' (2006)

Es la primera novela publicada de Santiago Posteguillo. Con ella empezó el fenómeno literario que ha atrapado a millones de lectores. La obra, la primera de la trilogía sobre Escipión, se sitúa a final del siglo III a. C cuando una esplendorosa Roma es la dueña del Mediterráneo. La amenaza es Aníbal Barca y Publico Cornelio Escipión es el militar llamado a salvar Roma de tal peligro. Más allá de las batallas y de la recreación histórica, el escritor valenciano logra que los lectores se metan en la piel de Africanus. Posteguillo demuestra desde el primer momento su sello como escritor: rigor histórico, estilo narrativo ágil y entretenimiento. Estas cualidades van a más en 'Las legiones malditas' y 'La traición de Roma'.

'La noche que Frankenstein leyó el Quijote' (2012)

En este libro Posteguillo muestra su amor por la literatura en un puñado de historias curiosas. Fija su mirada en los márgenes de la historia de escritores y autores. Se detiene en anécdotas, curiosidades o genialidades de Alejandro Dumas, James Joyce, Mary Shelley, Jane Austen, Fiódor Dostoievski… Este volumen y 'La sangre de los libros' recopilan los artículos que el escritor valenciano publicó en LAS PROVINCIAS. A estos dos volúmenes se suma un tercero, 'El séptimo círculo del infierno', la última obra a falta de la publicación de la ganadora del Planeta.

'La legión perdida' (2016)

Cierra la trilogía sobre Trajano. Según Posteguillo, es la novela más completa y de la que más orgulloso está. Eso dijo en su presentación en febrero de 2016. En ella multiplica el riesgo al trabajar dos tiempos narrativos (siglo I antes de Cristo y siglo II después de Cristo) y cuatro imperios (romano, parto, kushan, chino). Se multiplican las batallas, los escenarios, los viajes, los personajes, las intrigas…

'Yo, Julia' (2018)

La presencia de las mujeres en la obra literaria de Posteguillo es innegable. Siempre rastrea la periferia de la historia para otorgarles visibilidad. En 'Yo, Julia', Julia Domna, esposa de Septimio Severo, tiene todo el protagonismo. En esta obra, a diferencia de sus dos trilogías anteriores, el emperador no es el personaje principal. Domna toma el relevo a Escipión y Trajano, pero en una novela única (no habrá trilogía). 'Yo, Julia' es importante, además, porque ha encumbrado a Posteguillo al olimpo del Planeta, algo que no sólo le reporta 601.000 euros sino aún más lectores.