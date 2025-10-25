Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Hernández abandona el Ayuntamiento de Valencia tras una sesión del Congreso de Intelectuales Antifascistas. WALTER REUTER
Otoño literario en LAS PROVINCIAS

Miguel Hernández: «En Valencia se ha reunido lo peorcito de cada parte y deben ser contadas las personas apreciables que tiene ahora»

El poeta oriolano desarrolló una relación de amor-odio con el Cap i Casal al ver lo ajena que era la ciudad de la guerra que se abatía sobre Madrid en febrero de 1937

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 01:09

Comenta

Miguel Hernández (de cuyo nacimiento en Orihuela se cumplen el jueves 115 años) es el poeta de la sensibilidad, el que supo cantar a la ... muerte de su mejor amigo y que sacó fuerzas de flaqueza para escribirle unas bellas nanas a su hijo pequeño mientras agonizaba en la cárcel. También era un hombre temperamental, profundamente comprometido con la causa de la República, y al que le asqueaba que la vida siguiera más allá del frente donde él mismo se metió en cuerpo y alma para defender a su país. Es por eso que en las cartas que le escribe a su entonces novia, Josefina Manresa, Hernández exhibe un desdén hacia Valencia muy evidente. Es febrero de 1937 y viene de combatir en Madrid, por lo que no es de extrañar que al encontrarse con una ciudad en mejores condiciones que la capital diga que Valencia le desagrada: «Se ha reunido lo peorcito de cada parte y deben ser contadas las personas apreciables que tiene ahora».

