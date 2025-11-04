La mejor librería de España está en Valencia Los libreros distinguen a la librería Ramon Llull con el Premio Librería Cultural 2025 | «Es un espacio de encuentro y de gozo por la lectura y por la conversación», según Almudena Amador y Paco Benedito, al frente del veterano establecimiento

Quienes atraviesan el dintel de la puerta acristalada de la calle Corona 5 saben a ciencia cierta que entran en un refugio. ¿El mejor? La mayoría contestaría afirmativamente. El mejor por la actividad cultural, el mejor por el fondo y el mejor, sin duda, por Almudena Salvador y Paco Benedito. Ellos son los libreros al frente de la librería Ramon Llull, pero también son vecinos de Ciutat Vella, son confidentes de los clientes que a golpe de libre se convierten en amigos, son consejeros de las historias más apasionantes (tanto en pape como las que se despachan en el mostrador o al fondo, a la izquierda de la cocina). Que Ramon Llull, espacio de confidencias personales, de reflexión social y hasta escenario de bodas, es la mejor librería de Valencia lo sospechan algunos usuarios pero este martes se ha hecho oficial.

La librería valenciana Ramon LLull ha obtenido el Premio Librería Cultural 2025, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL), con el apoyo del Ministerio de Cultura, por «su labor durante los últimos 25 años para ayudar a comprender el presente dando espacio a otras literaturas (revistas de arte, teatro y cine), organizando actividades en distintos formatos (monográficos, clubs de lectura, etc.), e implicando a todos los agentes de la cadena del libro», según una nota de CEGAL.

«Recibimos el premio con mucha alegría y con agradecimiento. Agradecimiento al jurado, a quienes han pasado por Ramon Llull, a quienes han confiado en nuestro trabajo. Agradecimiento enorme a las lectoras y clientes que forman parte de la vida de Ramon Llull«, ha manifestado Almudena Amador, fundadora de Llibreria Ramon Llul. Ella ha mostrado un agradecimiento sincero a »las personas que hacen posible que las librerías independientes sigamos abiertas, activas y en pie.»

«La librería Ramon Llull es en sí misma un proyecto cultural de fomento de la lectura y las humanidades«, según Almudena Amador en la memoria presentada a la convocatoria de este premio. »Si bien parte del planteamiento de las dos personas que la dirigimos actualmente, se enriquece constantemente con la participación de autores, editores, colaboradores, lectores y clientes«, se detalló en la candidatura.

»Nos gusta pensar que es un espacio de encuentro y de gozo por la lectura y por la conversación, donde se ejerce y fomenta el espíritu crítico, la tolerancia, la libertad de expresión y la de pensamiento. Nos gusta pensar también que la lectura contribuye a todo ello. Y esa idea está en la raíz de nuestro trabajo», argumenta Amador.

Ramon Llull nace en el año 2003 con el traspaso de la veterana librería Punto y Coma, fundada en los años 70. En 2007 incorporaron a la librería gran parte del almacén alcanzando un espacio expositivo de unos 230 metros cuadrados y abriendo una sala de actividades con capacidad para setenta personas sentadas, y otras tantas de pie; lo que permitió iniciar una programación cultural continua con lecturas de poesía, actividades infantiles, conciertos y clubes de lectura. En 2012 dieron mayor protagonismo a la programación cultural y al fondo más literario, quitando protagonismo a los fondos jurídico y universitario. Entre 2012 y 2016 Llibreria Ramon Llull se afianzo como espacio cultural.

Entre los años 2003 y 2016 estuvo abierta en la calle Ramon Llull, que le dio nombre, y en la Navidad del 2016 la trasladaron al barrio del Carmen, a su ubicación actual, en el número 5 de la calle Corona.

Actualmente la librería está dirigida por Almudena Amador y Francisco Benedito (de formación artística y empresarial), quien se incorporó al proyecto Ramon Llull en 2016. Desde 2022, Óscar Brox se encarga de la atención al público y el almacén.

El jurado ha destacado de la amplísima programación cultural de Llibreria Ramon Llull «los cursos que organiza en verano, con ponentes de primerísimo nivel internacional, sobre cómo conocer el mundo». El jurado ha estado compuesto por Sara Sánchez, directora gerente de CEGAL, representando de la Junta Directiva; Rafa Arias, de la librería Letras Corsarias de Salamanca, ganadora del Premio Librería Cultural 2024; Helena Bernadas, de la llibreria Altair de Barcelona, propuesta por la Junta Directiva de CEGAL; Óscar Porral, de la librería Bandini de Bertamiráns, propuesta por la Junta Directiva de CEGAL; Ana Flecha Marco, Premio de traducción 'Esther Benítez' 2024; Carlos Rod, de la editorial La Uña Rota, ganadora del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2025; y Rosana Torres, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Cultural 2025—

