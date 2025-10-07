Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Presentación de la nueva edición del Salón del Cómic LP

El manga y la cultura pop gana espacio en el Salón del Cómic de Valencia

El cartel de la cita cultural, que se celebra del 27 de febrero al 1 de marzo, es obra de María Medem

Erika Manso

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 17:57

Comenta

El Salón del Cómic de Valencia ya tiene nuevo cartel para la edición de 2026, obra de la reconocida autora sevillana María Medem. De ... esta manera se ha dado el primer pistoletazo de salida a la próxima cita con la cultura del cómic, manga y la animación. El evento se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en la Feria de Valencia, con una edición que promete más contenidos, diversidad y una firme apuesta por acercar el movimiento cultural a los jóvenes.

