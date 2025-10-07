El manga y la cultura pop gana espacio en el Salón del Cómic de Valencia

El Salón del Cómic de Valencia ya tiene nuevo cartel para la edición de 2026, obra de la reconocida autora sevillana María Medem. De ... esta manera se ha dado el primer pistoletazo de salida a la próxima cita con la cultura del cómic, manga y la animación. El evento se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en la Feria de Valencia, con una edición que promete más contenidos, diversidad y una firme apuesta por acercar el movimiento cultural a los jóvenes.

El cartel de María Medem, de colores vibrantes y aire onírico, simboliza el espíritu de esta nueva edición: un espacio para leer, jugar y soñar. La artista, una de las voces más destacadas del cómic contemporáneo, ha querido reflejar en su obra la imaginación, el aprendizaje y la creatividad que define al Salón.

Entre las principales novedades destaca la creación de Au-k!, un área dedicada al público infantil y juvenil impulsado junto a la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM. Este espacio integra talleres de cómic en valenciano, cosplay, cerámica y maquetas además de un escenario para encuentros con autores.

Con la iniciativa, el Salón busca fomentar la lectura y la creatividad entre los más jóvenes, convirtiéndose en una puerta de entrada al mundo del cómic y un motor educativo y cultural. Otra gran incorporación de esta edición será un espacio dedicado a los creadores de contenido, divulgadores e 'influencers' especializados en el ámbito del cómic, manga y la cultura pop. En el espacio habrá mesas redondas, grabaciones en directo con el objetivo de conocer el papel de los nuevos mediadores culturales.

El mundo cosplay seguirá siendo una de las señas de identidad del Salón, con concursos como el Comasters y la Pasarela Cosplay, clasificatoria para el Cosplay World Masters. Antes del evento, los días 13 y 14 de diciembre, se celebrarán las Jornadas Formativas Joc&Rol, centradas en el uso del juego como herramienta educativa.

El Salón continuará su apuesta por la diversidad cultural, con un espacio foco en el cómic africano, que volverá a estar presente mediante exposiciones y actividades que fomenten el intercambio creativo entre Europa y África.

Con todas estas propuestas, el Salón del Cómic de Valencia 2026 se consolida como una cita imprescindible para profesionales, aficionados y familias, un espacio donde convivirán la lectura, la creatividad y la cultura pop.